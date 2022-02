United med etterlengtet cornermål – innbytterne avgjorde «hatkampen»

Harry Maguire (t.v.) scoret et etterlengtet cornermål for Manchester United mot Leeds søndag. Foto: Mike Egerton / PA via AP / NTB

NTB

Manchester United scoret endelig fra hjørnespark da Leeds ble slått 4-2 i Premier League søndag. To spillere kom inn fra benken og sørget for at det ble seier.

Trepoengeren kom ikke enkelt for United. De ledet 2-0, men Leeds slo tilbake med to kjappe scoringer like etter hvilen. Likevel sikret innbytter Fred seieren 20 minutter før slutt. Manchester-laget kom seg også over dødballmarerittet i kampen.

For etter 138 hjørnespark uten uttelling stanget kaptein Harry Maguire inn ledermålet etter en drøy halvtime. Det var Uniteds første mål på dødball denne sesongen. Bruno Fernandes gjorde 2-0 på overtid av første omgang.

Leeds kom ut etter pause med ny energi, og etter åtte minutter var lagene like langt igjen. Først scoret Rodrigo på et innlegg som gikk over David de Gea, mens Raphinha skled inn 2-2 på innlegg fra tidligere United-spiller Daniel James minuttet senere.

Håpet var kortvarig for Leeds, som så Fred sette inn 3-2 etter fire minutter på banen. Den svenske innbytteren Anthony Elanga la på til 4-2 på tampen. Det var Leeds' 50. baklengsmål på 24 kamper, og det er nest flest i ligaen.

Rivaliseringen mellom supporterne til Leeds og Manchester United er intens. Det kunne man merke i oppladningen til oppgjøret, som var det første mellom lagene på Elland Road i Premier League med tilskuere siden 2003.

I neste kamp venter nedrykkstruede Watford for United, mens Leeds møter tabelltoer Liverpool i en hengekamp.

Dødballmål

Etter en halvtime var Cristiano Ronaldo svært nær å sende United i ledelsen, men skuddet ble avverget etter et tigersprang fra Leeds-keeper Illan Meslier. Paul Pogba hadde i forkant dratt av en forsvarer og lagt ballen perfekt inn i feltet.

Noen minutter senere skulle likevel United få ballen i mål. Luke Shaw slo en flott innsvinger fra hjørnet, og Maguire ekspederte den i nettmaskene.

Etter at Leeds-spiller Robin Koch måtte behandles for et kutt over øyenbrynet, ble det lagt til mye tilleggstid før pause. Det utnyttet Fernandes da han fem minutter på overtid kunne stange inn 2-0.

Midtstopper Victor Lindelöf gikk på et flott løp i forkant og fant Jadon Sancho. Engelskmannen slo et perfekt vektet innlegg over Leeds-forsvaret, og Fernandes steg til værs og kontrollerte ballen i mål.

Målfest

Leeds så ufarlige ut i hele første omgang, men kom ut etter hvilen som et nytt lag. Etter 52 minutter kom det en scoring ut av ingenting. Rodrigo drev med ballen opp på siden og så ut til å slå et innlegg, men ballen fikk mye luft å ri på og gikk over hodet til de Gea.

Kun ett minutt senere var Uniteds ledelse smuldret bort. James slo hardt inn på bakerste stolpe, der Raphinha kom skliende. Målet ble sjekket for en takling på Fernandes i trekkene før, men det fikk stå tross store diskusjoner.

Etter 66 minutter gjorde United to bytter. Fred og Elanga kom inn, og de begge skulle vise seg tilliten verdig. Først hamret Fred inn 3-2 etter fint forarbeid av Sancho, og Elanga satte spikeren i kista alene med Meslier etter 88 minutter.