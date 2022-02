Toppidrettssjef Tore Øvrebø oppsummerte vinter-OL i Kina for den norske pressen søndag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Toppidrettssjef Tore Øvrebø vil ikke si noe konkret om konfliktene som kom fram i langrennstroppen under OL.

Det har vært bølger i leiren for langrenn i Kina. Der har både utøvere og trenere uttalt seg friskt. Blant annet var Maiken Caspersen Falla kritisk til hvordan Espen Bjervig og andre langrennsledere hadde uttalt seg i mediene. Emil Iversen blåste også ut.

– Det er jo lurt å jobbe internt om man skal bli bedre. Jeg har ikke brukt så mye tid på dette. Jeg er stort sett opptatt av at folk har det bra, at det er driv i maskinen og at vi opplever flotte idrettsøyeblikk. Så jeg har ikke lagt så mye vekt på det som har stått i norske medier selv om jeg har fulgt med, sa Øvrebø til NTB søndag.

– Ikke alltid like lett å holde tann for tunge

– Når du har ambisiøse utøvere som kjenner at det knirker og kanskje ikke får gå en distanse de hadde håpet og trodd de skulle gå, så er det ikke alltid like lett å holde tann for tunge, som det heter, sier toppidrettssjefen.

– Disse tingene er noe vi må jobbe med kontinuerlig. Åpenhet i form av offentlighet er en gullgruve for mediene, men kan være en grav for den det gjelder.

Øvrebø vil ikke kommentere enkelthendelser i OL.

– Det tar jeg internt med langrenn.