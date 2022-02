NTB

Ragnhild Haga forteller om uvanlige tilstander under OL-tremila som gikk i sterk vind. En løper ble truffet av et skilt før staven brakk.

– De to siste rundene var veldig vindfulle. Det var litt skuffende at jeg ikke var bedre, sa Haga etter rennet.

– På runde tre var det et løypeskilt som blåste inn i gruppen min og gjorde at en stav brakk i feltet. Skiltet var heldigvis ikke for stort. Det var så mye vind en del steder at det var vanskelig å gå på ski. Det var litt texas, sa Haga.

Hun ble nummer 28 og hadde over sju minutter opp til vinneren Therese Johaug.