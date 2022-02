Perfekt Johaug-punktum: Nytt gull, 18 til sammen i OL og VM

Therese Johaug under OL-rennet i langrenn søndag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Therese Johaug avsluttet OL-karrieren med gull på tremila i langrenn. Hun var helt uten konkurranse i Kina-kulda og gikk i mål med et flagg i hendene.

Johaug tok alle tre titler på distanserennene i Beijing-lekene og ble med det langrennsdronningen i Zhangijakou. Det var allerede før 30-kilometeren klart at dette ville bli hennes OL-farvel.

Tårene presset på etter målgang for den norske veteranen. Hun tuslet etter hvert også rundt i målområdet med flagget over hodet.

Jessie Diggins (USA) tok sølvet foran finske Kerttu Niskanen.

En rekke løpere lå helt utslått igjen ved mållinjen. – Dette er et renn mange nok vil huske lenge, sa Trond Nystad under TVNorges sending.

I cirka 15 minusgrader, mye vind og på trått føre var det lite spenning i rennet i fri teknikk. Johaug tråkket til tidlig. Starten ble framskutt tre og en halv time for å unngå at løperne skulle utsettes for ekstrem kulde og vind.

Takk for følget

Johaug dro opp farten etter noen kilometer, og ingen av konkurrentene våget å bli med henne i tynnlufta cirka 1700 meter over havet.

Johaug er 33 år og har dominert stort i flere sesonger. Hun gikk glipp av OL i 2018 etter at en positiv dopingprøve ga henne en utelukkelse.

Hun herjet i VM for ett år siden. Da ble det fire gull på Johaug. Til sammen har Johaug 18 titler i OL (fire) og VM (14). Bjørgen stoppet på åtte OL-titler etter å ha deltatt i perioden 2002–2018. Johaug gir seg i olympisk sammenheng med halvparten i løpet av tre vinterleker, de første i 2010.

Hun er den første kvinnen til å vinne tre distanserenn i samme OL siden Marja-Liisa Kirvesniemi (født Hämäläinen) gjorde det i 1984.

Langrennssesongen fortsetter med verdenscup i Lahti (Finland), Drammen, Oslo, Falun (Sverige) og Tjumen (Russland).

Det er uklart om Johaug fortsetter karrieren etter denne sesongen. Blir hun med videre, er VM i Planica neste år det store målet.