Elendig åpningsdag for Carlsen – langt bak etter strake tap

NTB

Magnus Carlsen var et godt stykke unna toppformen da en ny Champions Chess Tour-sesong startet lørdag. Verdenseneren tok bare fire av tolv mulige poeng.

En småpjusk Carlsen åpnet med seier mot russiske Vladislav Artemjev, men derfra gikk det bare nedover. En heldig remis i møtet med Nodirbek Abdusattorov ble fulgt opp med strake tap for Andrej Esipenko og Jan Nepomnjasjtsjij.

Dermed er Carlsen hele seks poeng bak Ding Liren på tabelltoppen. Kineseren gikk ubeseiret gjennom lørdagen med tre seirer og én remis.

Søndag må Norges sjakkess heve spillet betraktelig for å gjøre et byks oppover sammenlagtlista. De åtte beste etter 15 runder tar seg til kvartfinalene.

Med hvite brikker unngikk Carlsen så vidt å tape for 17-åringen Abdusattorov i runde to. Den unge usbekeren vant i romjulen sensasjonelt hurtigsjakk-VM. Carlsen ble deretter hardt straffet for å spille risikosjakk mot Esipenko. Russeren var sikret seieren etter 44 trekk.

Det skulle bare bli verre for Magnus Carlsen i gjensynet med Nepomnjasjtsjij. Med hvite brikker havnet han i alvorlig trøbbel etter litt over 60 trekk, og kort tid senere var partiet tapt. På tampen av fjoråret slo han «Nepo» klart i langsjakk-VM.