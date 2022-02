Frida Karlsson etter OL-kollapsen: – Stengte meg inne

En av de største favorittene før vinter-OL, Frida Karlsson, møtte veggen i den tynne lufta i de kinesiske skiløypene. Nå forteller hun åpent om hva som trolig utløste den enorme nedturen da det gjaldt som mest.

OL er blitt en voldsom skuffelse for Sveriges langrennsstjerne, Frida Karlsson (22).

Hun var regnet som Therese Johaugs fremste utfordrer, men ingenting gikk som hun hadde håpet.

I stedet ble det stang ut og plasseringer langt nede på resultatlistene.

Og da hun først kom i mål, var det en totalt utmattet utøver som måtte ha hjelp for å komme seg til hektene igjen.

– Jeg kjente meg tom og maktesløs

Nå er hun vraket til søndagens tremil. I stedet skal Ebba Andersson, Charlotte Kalla, Emma Ribom og Jonna Sundling gå med det svenske flagget på brystet.

– Luften gikk bare ut av meg. Jeg kjente meg tom og maktesløs. Det var jo ikke min avgjørelse, sier Karlsson til Expressen.

Allerede 11. februar åpnet hun opp om at kroppen ikke svarte slik hun håpet, og at det ble for mye alvor og for lite moro og lek.

Karlsson forteller at hun har følt seg veldig innestengt og fastlåst under oppholdet i Beijing.

– Det er tungt og jævlig

På sin egen Instagram-konto åpner hun opp om skuffelsen etter at den svenske landslagsledelsen ga Karlsson startnekt.

– Håpet levde om en siste sjanse på søndag, men det blir visst ingen. Jeg nådde ikke mine mål. Det er tungt og jævlig, skriver Karlsson.

Hun hadde selv ønsket å avslutte OL med å gå tremila, men nå er OL definitivt over.

– Jeg trodde jo egentlig at avgjørelsen lå litt i mine hender. Men det er ikke jeg som har siste ordet i et laguttak. Slik jeg har gått den siste tiden, forstår jeg også at det stilles spørsmål omkring meg, innser 22-åringen