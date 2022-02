Erling Haaland er i trening igjen med Borussia Dortmund. Foto: Bernd Thissen / DPA via AP / NTB

NTB

Borussia Dortmund håper å ha Erling Braut Haaland klar etter skade til søndagens Bundesliga-kamp mot Borussia Mönchengladbach.

Nordmannen trente med reservene i klubben fredag. Hans forrige kamp kom 22. januar.

Dortmund tapte 2-4 hjemme mot skotske Rangers torsdag. Det gjør at returen i europaligaen til uka kan bli en farlig affære for tyskerne. Og det er den kampen Haaland for fullt siktes inn mot, men han kan være i troppen allerede søndag, ifølge tyske medier.

– Alt håp på Haaland, skriver lokalavisen Ruhr Nachrichten.

Sportsdirektør Michael Zorc sparte ikke på skytset mot eget lag etter tapet for Rangers. – Pinlig og skammelig, sa han.

Borussia Dortmund ligger seks poeng bak tabelltopp Bayern München i Bundesliga. Det gjenstår tolv serierunder.