Marte Olsbu Røiseland blir Norges flaggbærer under avslutningsseremonien

NTB

Marte Olsbu Røiseland skal bære Norges flagg under avslutningsseremonien i Beijing-OL søndag. Skiskytteren har hatt et fantastisk OL og vant fem medaljer.

– Jeg ble både overrasket, glad og stolt da toppidrettssjefen tok meg til side etter fellesstarten og spurte om jeg ville være flaggbærer på avslutningsseremonien. Det er en stor ære for meg å bære det norske flagget foran den norske troppen etter et utrolig OL for Norge, sier hun i en pressemelding fra Olympiatoppen.

Røiseland ble en av de mestvinnende utøverne i vinterlekene med gull i sprint, jaktstart og blandet stafett, samt bronse på fellesstart og normaldistanse. Stafetten var eneste konkurranse hvor hun ble uten medalje.

Fra før har hun to OL-sølv fra Pyeongchang.

En drøm

– Beijing-lekene har vært en drøm for meg, og det å være flaggbærer blir et flott punktum i lekene for meg personlig, men også en fin markering av det gode fellesskapet og de flotte prestasjonene i den norske troppen, sier hun.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø, som er hovedleder for den norske troppen, er full av beundring for Marte Olsbu Røiseland.

Glade og stolte

– Marte er en flott representant for Norge og den norske troppen, både sportslig og personlig. Hun er et eksempel til etterfølgelse i sin idrettslige utvikling og et forbilde i sin måte å representere norsk idrett. Hun har hatt et eventyrlig OL med tre gull og to bronse, og vi er glade og stolte over at hun skal bære flagget, sier han i en uttalelse.

Marit Bjørgen var norsk flaggbærer under avslutningsseremonien i Pyeongchang for fire år siden.