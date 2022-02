Zuccarello scoret og fikk assist i Wild-tap

NTB

Mats Zuccarello noterte seg for en scoring og en målgivende pasning for Minnesota Wild mot Florida Panthers i NHL lørdag, men det endte med 2-6-tap.

De to poengene gjør at Zuccarello «kun» trenger tolv poeng på 42 kamper for å slå sin egen rekord på 61 poeng i grunnspillet på en sesong. Det nådde han som New York Rangers-spiller i 2015/16-sesongen.

Zuccarello, som har vært brennhet denne sesongen, brukte bare sju minutter på å notere seg for assisten. Nordmannen sendte pucken til Jared Spurgeon, som med en flott pasning fant Kirill Kaprizov. Russeren hadde få problemer med å sette pucken i nettet.

Etter at Florida-laget hadde scoret fire ganger, tente Zuccarello Wild-håpet midtveis i siste periode. Kaprizov spilte inn til Zuccarello, som helt alene foran mål satte pucken enkelt inn til sitt 16. mål for sesongen.

Det holdt likevel ikke til noen sluttspurt. Mason Marchment sikret seg hat trick da han satte pucken i tomt bur fem minutter før slutt.

Raske mål

Etter Wilds ledermål etter sju minutter, scoret Marchment to ganger med to og ett halvt minutts mellomrom og hadde snudd kampen etter tolv minutter.

Deretter scoret både Aaron Ekblad og Anthony Duclair før Zuccarellos redusering kom. Wild greide likevel ikke å mobilisere noen sluttspurt, og Carter Verhaege scoret først før Marchment fullførte hat tricket.

Wild slet med å skape de aller største sjansene i kampen.

To tap på rad

Wild har tapt to kamper på rad, men ligger fortsatt på 2.-plass i sin divisjon i NHLs vestre avdeling. Etter en sterk start på sesongen har det buttet litt imot for laget fra Minneapolis. Det har Colorado Avalanche dratt nytte av og leder divisjonen med elleve poeng ned til Wild.

Zuccarello og co. har imidlertid to kamper til gode på Avalanche og kan være sju poeng bak med seier i de to.

Neste kamp er mot canadiske Edmonton Oilers mandag.