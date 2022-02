Fristil: Porteous stakk av med OL-tittelen i halfpipe

Nico Porteous sikret gullet i mennenes halfpipekonkurranse i OL. Foto: Francisco Seco / AP / NTB

NTB

Nico Porteous (20) fra New Zealand var best i halfpipekonkurransen i OL lørdag. Flere spektakulære triks sikret 93 poeng og gull foran to amerikanere.