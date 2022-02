Alpint: Vinden utsetter lagkonkurransen i OL

NTB

OL-arrangørene har bestemt at lagkonkurransen i alpint utsettes som følge av sterk vind i bakken. Konkurransen skal etter planen starte 05.00.

Det opplyser Det internasjonale skiforbundet (FIS) i en pressemelding. Neste avgjørelse skal tas klokken 04.30 norsk tid, med planlagt start klokken 05.00.

Fredag bestemte FIS at rennet skulle flyttes fra klokken 04.00 til klokken 03.00 grunnet at det var varslet om sterk vind senere på dagen.

Tidligere lørdag ble det klart at det var såpass sterk vind allerede klokken 03.00 at rennet ikke kan gå som oppsatt. Først ble konkurransen flyttet til tilbake til 04.00, før det nå er klart at planlagt start er klokken 05.

Timon Haugan, Fabian Wilkens Solheim, Rasmus Windingstad, Maria Tviberg, Thea Stjernesund og Mina Fürst Holtmann er tatt ut på det norske laget. I hver runde deltar to menn og to kvinner. Laget som seirer i flest dueller vinner. Norge har OL-bronse å forsvare og er regjerende verdensmester.

Norge møter Polen i åttedelsfinalen. Det er bare

15 påmeldte lag, så topprangerte Østerrike får walkover til kvartfinale.