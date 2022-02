Tidligere svensk landslagslege: – Vi er på randen av et usunt konkurransemiljø

Ingrid Landmark Tandrevold måtte bæres ut av målområdet etter skiskyting 10 km jaktstart for kvinner under vinter-OL i Beijing 2022. Les mer Lukk

NTB

Den tidligere langrennslegen Per Andersson mener at utholdenhetsidrettene i OL snart har bikket grensen for hva som er medisinsk forsvarlig å konkurrere i.