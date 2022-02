Frida Karlsson bryter OL

Den svenske langrennsyndlingen har slitt med å innfri forventningene i OL.

Frida Karlsson (22) skriver på sin Instagram-profil fredag at OL er over for hennes del.

– Det føles tungt, jævlig og tungt nå, men det finnes mye verre saker i livet, skriver hun.

Karlsson har slitt stort under OL i Beijing, og har prestert langt dårligere enn forventningene. Hun reiser hjem uten en individuell medalje. Karlsson var med på det svenske laget som tok bronse på stafetten, men hun fikk det tøft på sin etappe.

Det er medisinske årsaker som er bakgrunnen for at Karlsson nå reiser hjem.

– Den medisinske vurderingen er at hun har godt av litt mer restitusjon. Hun kan stille på startstreken på tremila, men vurderingen er at det på lengre sikt er best å stå over på søndag, sier Sveriges landslagslege Jan Wall i en pressemelding.

Det er en langrennsøvelse igjen på programmet for kvinnene. På tremilen søndag er Therese Johaug storfavoritt.

Her kan du lese alt om vinter-OL i Beijing