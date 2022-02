NTB

Det har ligget i kortene lenge. Fredag bekreftet Therese Johaug at søndagens tremil blir hennes siste renn i OL-sammenheng.

– Om fire år? Å, nei. Jeg vet at jeg går mitt siste OL-renn til søndag, sa Johaug på spørsmål om Italia-OL i 2026 er aktuelt.

– Jeg prøver å ikke tenke for mye på det, for da blir jeg trist. Først skal jeg gå det rennet, så tar vi resten senere, sa hun.

Tidligere har hun uttalt at hun tar én sesong om gangen. Fortsatt er det uvisst om hun legger opp eller tar en sesong til. Det bestemmer hun seg for etter sesongslutt.

– Jeg får ta noen runder med meg selv, sa hun.

– Hvor langt ut på våren kan det ta før du finner det ut?

– Det kan ta lang tid, svarte hun på VGs spørsmål.

– Litt trist å tenke på

Johaug har fått sine to første individuelle OL-gull i Beijing-OL. Fra før har hun stafettgull og to individuelle medaljer i OL-sammenheng. Søndag kan bli en vemodig dag for Dalsbygda-løperen.

– Det har vært livet ditt i 15 år. Jeg har deltatt i to OL og vet at det ikke blir noe mer OL for min del. Det er litt trist å tenke på. Det er siste gangen jeg får lov til å oppleve. Det er en spesiell atmosfære og stemning i et OL som du fikk får i et VM. Det er rart, men samtidig nyter jeg hvert sekund her, sa Johaug.

– Jeg er heldig som har fått med meg to gull som har vært en drøm. Det gjelder å ta vare på øyeblikkene, sa hun.

Landslagstrener Ole Morten Iversen presenterte søndagens tremilslag på en pressekonferanse i OL-landsbyen natt til fredag: Therese Johaug, Ragnhild Haga, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng

Fossesholm ikke med

Til stede var ikke Helene Marie Fossesholm.

– Helene har hatt en litt spesiell oppladning og sesong. Det har ikke gått på skinner hele veien. Hun mobiliserte voldsomt til stafetten. Etter den følte hun seg helt utladet, sa landslagstrener Ole Morten Iversen.

De norske langrennsjentene har tatt to gull så langt i lekene. Begge ble tatt av Therese Johaug, på henholdsvis 10 kilometer klassisk og 15 kilometer skiathlon. Søndag er det klassisk stil som gjelder.

– Det er mange som kan gjøre det bra. Du har de finske og svenske jentene. (Teresa) Stadlober har vært i form her og gått fort. Det er jenter fra USA. Det er mange og vanskelig å peke ut en enkelt, sa Johaug om sine største rivaler søndag.