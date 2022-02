Bødø/Glimts eventyr fortsetter - slo Celtic i Skottland

NTB

Celtic fikk det tungt mot de norske seriemestrene Bodø/Glimt i Skottland i utslagsrunden conferenceligaen i fotball torsdag kveld. Bodø/Glimt vant kampen 3-1.

Dermed har Kjetil Knutsens gutter skaffet seg et strålende utgangspunkt før returoppgjøret som spilles i Bodø neste uke.

Celtic kom aggressivt ut av startblokkene og satte tonen innledningsvis med høyt press, men det var de gulkledde fra Bodø som åpnet målprotokollen i Skottland. Bodø/glimt tok ledelsen på Celtic Park etter kun 6 minutter.

Solbakken mottok en pasning sentralt i banen, og slo videre til Hugo Vetlesen. Vetlesen hadde trukket seg i mellomrommet, og stakk igjennom nysigneringen Runar Espejord med en nydelig pasning på på en touch. Espejord hadde få problemer med å tuppe ballen forbi Joe Hart i Celtic-målet til 1-0 ledelse til de gulkledde.

Høyt press

Den andre omgangen startet som den første, og nok en gang var det Bodø/glimt som skulle få nettkjenning.

Ola Solbakken satte fart langs høyrekanten, dro seg forbi to Celtic-spillere og slo lavt hardt inn. Espejord møtte innlegget, og med en utsøkt hælflikk sendte han Amalh Pellergrino på blank kasse. Alene foran et åpent mål hadde Pellegrino en enkel jobb og satt ballen kontant i korthjørnet med sitt venstre bein til en 2-0 ledelse til gjestene.

Celtic reduserte ti minutter før full tid ved Daizen Maeda. Japaneren stanget inn et innlegg, og 1-2 reduseringen var et faktum. Men det var langt ifra over.

Noen minutter senere var Bodø/Glimt på farten igjen, og nok en gang fikk de gulkledde nettsus. Vetlesen hadde trukket seg opp i banen fra sin indreløper posisjon, fikk ballen servert på 20-meter, og knallet ballen via et Celtic-bein, og i mål til 3-1 ledelse.

God debut

Runar Espejord leverte en strålende kamp, og var godt fornøyd med debuten sin i den gule trøya:

– Det var fantastisk artig komme ut på et fullsatt Celtic Park, var djevelsk stilig, sa Espejord til Viasat.

– For med engang fløyta går så er du deg selv, og med 21 andre spillere på banen. Det var en fin start, og en hyggelig debut kan man si. Det er jo hyggelig å få vist seg fram på en stor arena. Det er jo en helt fantastisk match av hele gjengen, bare å ta av seg hatten.

Amahl Pellegrino forteller at det var deilig å hysje litt på motstanderfansen etter kampen:

– De slang litt meldinger til meg, så jeg tenkte at jeg får skape litt reaksjoner på Instagram, sier Pellegrino med et smil, før han ble litt mer seriøs:

– Vi har jo fått høre det fra flere at vi skal få kjørt oss, blant annet fra Stefan Johansen. Vi er et lag med et stort hjerte, så det her var veldig gøy.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen var en meget fornøyd mann etter å ha slått Celtic:

– Vi var enige om at vi skulle nyte øyeblikket. Vi la en solid kampplan, og det greide vi i gode perioder. Jeg er utrolig stolt av det arbeidet guttene la ned, og var med på å gjøre denne kvelden helt fantastisk, sa Knutsen.