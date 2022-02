Ruud hjemme i Norge med OL-gullet

NTB

Friskikjøreren Birk Ruud (21) ble møtt av sin mor Celin da han landet på Gardermoen torsdag etter OL i Beijing. Gullmedaljen var synlig hengende rundt halsen.

21-åringen fra Bærum tok OL-gullet i Big Air-konkurransen, som var den første i OL-sammenheng for fristilkjørerne.

Det er øvelsen han også har vunnet i X Games to ganger. I slopestyle har nordmannen gull fra ungdoms-OL og sølv fra VM. OL-gullet var spesielt for Ruud, som for et snaut år siden mistet sin far.

– Pappa, du er med meg, sa Ruud inn i kameraet da han vant OL-gullet.

Birk Ruud klarte ikke å følge opp med en ny OL-medalje i slopestyle. Det endte med femteplass for friskikjøreren i finalen etter to fall. Birk Ruud har siden 2020 vært MOT-ambassadør.