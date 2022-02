Dopingtatte Valentyna Kaminska legger opp på dagen

– Jeg føler meg som en kjeltring som har begått en kriminell handling uten å vite hvordan, skriver Kaminska på Instagram.

Onsdag ettermiddag ble det kjent at Beijing-OL hadde fått sin første dopingsak.

Den ukrainske langrennsløperen Valentyna Kaminska (34) hadde testet positivt for tre forbudte stoffer, opplyste Det internasjonale testbyrået (ITA).

– Verdens undergang for meg

I et innlegg på sin Instagram-profil torsdag bryter Kaminska tausheten om den positive dopingprøven. Hun skriver at langrennskarrieren er over.

– Min karriere som profesjonell langrennsløper har plutselig tatt slutt. Med dyp sorg skriver jeg disse ordene, og kan fortsatt ikke tro at dette har skjedd. Sjokkerende nyheter angående min dopingtest under OL er en katastrofe og verdens undergang for meg, skriver hun.

Videre skriver Kaminska at hun er ekstremt lei seg og hevder hun aldri har brukt doping.

– Jeg føler meg som en kjeltring som har begått en kriminell handling uten å vite hvordan, skriver 34-årignen.

Hun har, som alle andre dopingtatte utøvere, rett til å få B-prøven analysert, samt samle bevis for å bedyre sin uskyld. Det er hun ikke i stand til.

– Dessverre vil jeg ikke være i stand til å samle bevisgrunnlaget for å kjempe for sannheten, skriver Kaminska på Instagram.

Endte på 79.-plass

Ifølge ITA , som har ansvar for dopingtesting under vinterlekene, testet Kaminska positivt på stoffene mesterolon, metylheksanamin og heptaminol.

Mesterolon er et anabolt steroid, mens de to andre er klassifisert som stimulerende midler. Tidligere er det påvist at heptaminol vil kunne bedre blodsirkulasjonen.

Testen ble avlagt i forbindelse med 10-kilometeren i klassisk stil i OL 10. februar, der hun endte på 79.-plass. Kaminska har også deltatt i to andre øvelser i årets OL. Hun ble nummer 70 i sprinten, og i tillegg hjalp hun Ukraina til 18.-plass på kvinnenes stafett.

På 10-kilometeren ble hun slått med 7.36,4 minutter av gullvinneren Therese Johaug.