Scheyer leder kombinasjonen – Shiffrin på skuddhold til gull

NTB

Østerrikeren Christine Scheyer noterte beste tid i utfor da kvinnenes alpine kombinasjon ble innledet. Slalåmdronning Mikaela Shiffrin er 56 hundredeler bak.

Shiffrin kjørte inn til klart beste tid under utfortreningen onsdag, men lyktes ikke like godt i rennet. Likevel ligger hun an til det som kan ende med medalje, kanskje av edleste valør.

Aleksander Aamodt Kildes amerikanske kjæreste ødela sine to største gullsjanser ved å kjøre ut i slalåm og storslalåm, men hun samlet seg etter utforen og kan overtreffe Kildes medaljefangst i OL. Han har bronse i super-G og sølv i kombinasjonen.

Ester Ledecka, som har snowboardgull tidligere i lekene, er toer ett hundredel bak Scheyer. Ramona Siebenhofer fra Østerrike er 14 hundredeler bak, men de tre er alle best i fartsdisiplinene.

Shiffrin på femteplass er klart best plasserte slalåmspesialist.

Hun vant OL-gull i slalåm i 2014 og i storslalåm i 2018. Senere torsdag kjører hun for en ny triumf i en tredje disiplin. Hun er regjerende verdensmester i kombinasjon og vant sølv i forrige OL.