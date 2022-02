Coman reddet Bayern fra CL-smell

Kingsley Coman blir gratulert av lagkameratene etter å ha satt inn 1-1 målet for Bayern München noen minutter før slutt. Foto: Alexandra Beier / AP / NTB

NTB

Salzburg styrte mot en Champions League-skrell onsdag, men Kingsley Coman dukket opp i det 90. minutt og ga Bayern München 1-1 i åttedelsfinalen.

Utligningen kom da Benjamin Pavard slo et innlegg som ble stusset videre av Thomas Müller. På lengste stolpe rykket Coman seg fri og satte inn 1-1.

Etter bare elleve minutter ble Noah Okafor skadd og erstattet av Chukwubuike Adamu (20), og for et innhopp unggutten skulle få. Kun ti minutter gikk de før han skrudde ballen nydelig i lengste hjørne. Det var utakbart for Bayern-keeper Sven Ulreich.

Muligheten kom da Salzburg vant ballen på egen banehalvdel. Etter fire berøringer lå den i nettet takket være Adamus rappe avslutning.

Skjøt blankt

Bayern kom ut i andre omgang som et helt annet lag, men slet med å få ballen i mål. Først helt på tampen skulle det lykkes de tyske storfavorittene.

– Vi har blandede følelser. Salzburg er et godt lag, og atmosfæren her var utrolig, sa Müller til DAZN.

– I første omgang var vi ikke nok påskrudd på andreballer. Det ga Salzburg farlige kontringsmuligheter. Etter hvilen kontrollerte vi kampen bedre, mente Bayerns midtbaneprofil Joshua Kimmich.

Storscoreren Robert Lewandowski (33) var på jakt etter å innta førsteplassen på toppscorerlisten i Champions League, men gikk målløs av banen i Østerrike.

Returkampen spilles i München 8. mars.

Benket

Den franske forsvarsstjernen Dayot Upamecano ble utelatt fra startoppstillingen. Han ble erstattet av Dortmund-klare Niklas Süle fordi Bayern-trener Julian Nagelsmann gikk tilbake til en trebacklinje i forsvar etter det stygge 2-4 tapet for Bochum lørdag.

Upamecano har fått sterk kritikk etter helgens opptreden. Bayern-legenden Lothar Matthäus sa tidligere i uken at 23-åringen så «malplassert» ut på banen.

Tyskerne måtte også klare seg uten førstekeeper Manuel Neuer, Leon Goretzka, Alphonso Davies og Jamal Musiala. Alle var ute med skader.

Bayern og Salzburg møtte hverandre i gruppespillet i Champions League høsten 2020. Tyskerne vant da begge kampene.