Sluttspurt ga Liverpool-seier i Milano – langt steg mot kvartfinale

NTB

Liverpool ble tidvis kjørt av Inter, men vant effektivt 2-0 i Italia i mesterligaens åttedelsfinale onsdag. Roberto Firmino og Mohamed Salah scoret sent.

Resultatet ble langt bedre enn det manager Jürgen Klopp kunne håpe på underveis i oppgjøret. På en dårlig dag ble det likevel jubelscener for gjestene fra Merseyside.

Med et hodestøt styrte innbytter Firmino en presis corner fra Andy Robertson ned i venstre hjørne. Scoringen kom mot spillets gang kvarteret før slutt.

Åtte minutter senere rullet Salah inn 2-0 via en Inter-spiller. Det gjorde han på en pasning fra stopperkjempen Virgil van Dijk etter et Robertson-frispark. Liverpool hadde full kontroll i sluttfasen av kampen.

– Dette var en vanskelig kamp som er tøff å vinne. Vi startet bra, men fikk ikke avsluttet situasjonene. Deretter begynte vi å miste ballen på ugunstige tidspunkt, og da fikk kampen et sceneskifte. Vi skulle kontrollert det bedre, erkjente Klopp overfor TV 2.

Robertson var ikke særlig imponert over eget lags prestasjon.

– Vi må bli bedre enn vi var i kveld. Hvis vi ikke gjør det, går vi ikke videre, mente skotten i et intervju med Bein Sports.

I tverrliggeren

Inter vil føle at de burde fått med seg et forsprang før returmøtet på Anfield 8. mars. I åpningskvarteret avsluttet Hakan Çalhanoglu hardt i undersiden av tverrliggeren.

Vertene dominerte banespillet og så ut som det farligste laget i lange perioder.

– Det er vanskelig å uttale seg etter et tap som dette. Jeg er solt over hva gutta gjorde i kveld. VI spile en svært god kamp, spesielt de første 25 minuttene av andreomgangen, men fotball består av små detaljer. Firminos hodestøt var forskjellen. Vi fortjente ikke å tape, sa Inter-trener Simone Inzaghi.

Klopp slo til med et trippelbytte med en halvtime igjen å spille. Grepet kom etter et kraftig Inter-press, og innhoppet til Firmino i pausen skulle også bli svært vellykket. Brasilianeren ble mannen som banet vei for Liverpools triumf i Milano.

– Byttene skiftet heldigvis litt av dynamikken, og etter scoringen kom selvtilliten plutselig tilbake. Vi er bare halvveis, men 2-0 er bedre enn 0-0. Vi så hva Inter er i stand til i kveld, men de må slå oss på Anfield. Da må de være briljante, sa Klopp.

Ankelskade

Firmino kom inn for en skadd Diogo Jota. Etter kampen avslørte Liverpool-sjefen hva som plaget sin portugisiske angriper.

– Dessverre vrikket han ankelen, så vi må se nærmere på det. Ankelen var hoven, og det er sjelden et godt tegn, sa tyskeren til TV 2.

Harvey Elliott ble onsdag tidenes yngste til å starte en kamp for Liverpool i den gjeveste europacupen hvis man ser bort ifra kvalifiseringsspill. Med sine 18 år og 318 dager slo han klubbrekorden til Trent Alexander-Arnold fra 2017.

Unggutten ble i likhet med Sadio Mané og Fabinho tatt av banen etter en snau time.

Liverpool jakter på sin sjuende mesterligatittel. Klubben vant turneringen sist i 2019, mens Inter gjorde det i 2010. Serie A-laget er i en utslagsrunde på dette nivået for første gang på ti år.