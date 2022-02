Falla kritisk til langrennsledelsen: – Unødvendig

NTB

Maiken Caspersen Falla tar et oppgjør med norske lagledere etter OL-skuffelsen i lagsprinten. Spesielt er hun kritisk til «unødvendige» uttalelser til mediene.

Bakteppet er diskusjonen rundt nivået i norsk kvinnelangrenn bak eneren Therese Johaug. Underveis i OL har langrennssjef Espen Bjervig uttalt at han er fortvilet over utviklingen på kvinnesiden, mens både han og kvinnetrener Ole Morten Iversen har vært åpne om at de vurderte å hente inn skiskytter Tiril Eckhoff til stafetten i OL.

– Det er uttalelser fra ledelsen som vi gjerne skulle ha vært foruten. Det er det ikke noen tvil om, sier landslagsveteranen Falla (31) når hun møter norsk presse etter å ha gått inn til 8.-plass på lagsprinten sammen med Tiril Udnes Weng.

– Jeg synes jo litt synd på laget mitt, da. Det er så mange hardtarbeidende jenter der, de er så flinke og står på. De bruker hver eneste dag, 24 timer i døgnet, på å bli best på ski. og jeg synes de fortjener bedre. De fortjener at folk har troen på dem, fortsetter Falla.

Dårlig forberedt

Hun stopper ikke der. Foruten kommentarene om stoda i norsk langrenn stiller hun spørsmål ved forberedelsene til OL. Har de norske langrennsløperne vært nok i høyden, og kjente de nok til løypene i kinesiske Zhangjiakou?

– Jeg føler meg ikke godt nok forberedt. Jeg skulle ønske at jeg hadde trent mer spesifikt på løypa. Det har vi gjort før, og det har fungert bra. Jeg vet ikke hva andre (nasjoner) har gjort med høyde. Men før Sotsji (2014) var vi mer i høyden, og det var lavere enn her.

– Det er lett å være etterpåklok, men når man ikke får det til må man se på hva man kunne gjort annerledes og legge en ny plan. Forberedelsene har ikke vært bra nok, men vi har trodd at de har vært bra nok, sier Falla.

Hun har et enkelt svar på spørsmål om ledelsen bør ta mer ansvar for det hun mener er for dårlige OL-forberedelser:

– Ja, jeg synes det.

– Unødvendig

Som veteran i laget ønsker Falla å benytte anledningen til å snakke ut og forsvare sine lagvenninner. Det er først og fremst uttalelsene i mediene som er problemet hennes.

– Jeg har lyst til å forsvare lagvenninnene mine. Det er så bra stemning i laget, og de fortjener en ledelse som har troen på dem.

Falla mener ikke nødvendigvis at utskifting av løpere og personell er veien å gå.

– Vi har mange fine trenere og ledere og et godt miljø. Vi skal ikke svartmale alt. Men det er uttalelsene til mediene jeg synes har vært unødvendige. Jeg håper ledelsen ser at vi må gjøre noe annerledes. Vi må finne på noe for å fortsette å ta nye steg.