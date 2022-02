Lekket dokument: Valijeva brukte også lovlig hjertemedisin

NTB

Kunstløpkometen Kamila Valijeva (15) har brukt to lovlige hjertemedisiner i tillegg til den ulovlige som ble påvist i hennes dopingprøve fra romjula.

Det framgår av dokumenter som ble framlagt av Verdens antidopingbyrå (Wada) i høringen før Idrettens voldgiftsrett (CAS) tok stilling til om hun skulle få delta i OL på tross den positive prøven. Dokumentene er lekket til nyhetsbyrået AP.

Der går det fram at Valijeva i dopingkontrollskjemaer har oppgitt å ha brukt to lovlige midler som styrker hjertefunksjonen, L-carnitin og hypoxen. Bruken av disse svekker hennes forklaring om at hun uforvarende fikk i seg det ulovlige middelet trimetazidin ved å ha drukket av glasset til sin bestefar, som bruker den hjertemedisinen.

USAs antidopingbyrå (USADA) prøvde nylig uten hell å få hypoxen ført opp på forbudslista. L-carnitin er ulovlig om det brukes i større doser.

Alvorlig

– Å bruke disse stoffene sammen med 2,1 nanogram trimetazidin er en indikasjon på at det foregår noe alvorlig, sier USADA-direktør Travis Tygart til AP.

– Alle stoffene bidrar til å øke prestasjoner. Dette undergraver fullstendig troverdigheten til Valijevas forklaring.

Valijevas positive prøvesvar kom dagen etter at hun hjalp ROC til gull i lagkonkurransen i OL. Russlands antidopingbyrå ville ikke suspendere henne, men IOC, Wada og ISU anket den avgjørelsen til CAS. Voldgiftsretten besluttet at hun får delta i den individuelle konkurransen.

Beskyttet

Fordi hun har en dopingsak hengende over seg, vil det ikke bli delt ut medaljer i Beijing dersom Valijeva ender blant de tre beste. Hun leder etter tirsdagens kortprogram og er storfavoritt før torsdagens friløp.

15-åringens unge alder, som gjør henne til en «beskyttet person», er et viktig element under behandlingen av hennes dopingsak.