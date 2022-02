Tiril Eckhoff skjøt seg bort – ødela for Norges gullsjanser

De norske skiskytterkvinnene klarte ikke å henge med de beste på OL-stafetten. Tiril Eckhoffs to strafferunder kostet Norge dyrt.

Norge endte på en fjerdeplass. Sverige tok gullet foran det russiske laget. Tyskland ble nummer tre.

Norge kom i mål 50,7 sekunder bak Sverige. Det har aldri blitt norsk seier i OL-stafetten for kvinner. Øvelsen kom på programmet i Albertville i 1992.

Knotten leverte

Superreserve Karoline Knotten leverte en strålende første etappe for Norge. Knotten brukte ingen ekstraskudd, men på den siste runden måtte hun få en ny stav og tapte en del sekunder på det.

Knotten vekslet på en sjetteplass, 13 sekunder bak Tyskland i tet. Hun kom inn på laget da Ingrid Landmark Tandrevold måtte gi seg etter å ha kollapset under en konkurranse tidligere i OL.

– Det var helt fantastisk. Det var så gøy, og jeg var kjempefornøyd med gjennomføringen min, sa Knotten til Discovery etter sin etappe.

– Det var skikkelig vondt

Tiril Eckhoff fikk det tøft på den andre etappen. På liggende skyting måtte hun bruke to ekstraskudd, men det var på stående skyting at Eckhoff virkelig fikk problemer. Hun måtte ut i to strafferunder, og var nesten to minutter bak teten fra siste skyting.

– Hva jeg skal si? Jeg fikk skjelven og hadde ikke sjans. Det var skikkelig vondt og dritt. Jeg rista som bare det, sier Eckhoff til Discovery om sin andre skyting.

Ida Lien leverte en god tredje etappe for Norge, og brukte kun ett ekstraskudd på sine to skytinger. Før den siste etappen vekslet Lien med Marte Olsbu Røiseland på femteplass, ett minutt og 15 sekunder bak Sverige i tet.

Røiseland brukte ett ekstraskudd på sin liggende skyting, og klarte dermed ikke ta inn noe på lagene foran.

– Får være greit med litt stang ut

Onsdag gikk løperne gikk ut i vel 15 minusgrader. Forholdene var krevende.

– Vi har hatt en del stang inn i OL, og da får det være greit med litt stang ut, sa landslagssjef Per Arne Botnan til Discovery etter kvinnestafetten.

Det gjenstår fellesstart for begge kjønn i skiskyting i OL. På grunn av mulig streng kulde kan det bli aktuelt at begge konkurranser arrangeres fredag.

