OL-bronse til Solevåg – medaljen glapp for Kristoffersen i nok en slalåmfinale

Sebastian Foss Solevåg tok bronsen i slalåmrennet i OL. Det ble nok en finalenedtur for Henrik Kristoffersen og en bitter fjerdeplass.

Franske Clément Noël lå på 6.-plass etter første omgang og kjørte inn til soleklar ledelse. Franskmannen kjørte lynraskt i finalen og kom inn til bestetid i omgangen. Det holdt til gull 61 hundredeler foran Johannes Strolz.

Solevåg lå som nummer tre etter første omgang og kom inn 70 hundredeler bak Noel. Han fulgte opp VM-gullet fra i fjor med en OL-medalje i Beijing. Opp til Strolz på sølvplass var det ni hundredeler.

– Kjør da, sa Solevåg i målområdet etter sitt bronseløp.

Takket laget

I seiersintervjuet med Discovery takket en rørt Solevåg lagkameratene Lucas Braathen, Atle Lie McGrath og de andre som ikke stilte til start.

– De kjørte ut i dag, men jeg så de sto og heiet. Jeg tror de føler at dette var litt deres medalje også, og det har de all grunn til å gjøre, sa Solevåg.

– De har pushet meg ekstremt i flere år nå. Selv om det ikke er en seier, føles bronse ut som det i dag. Vi er så forskjellige, og det er godt å ha noen yngre som kan sette meg litt på plass, både verbalt og på ski. Vi har veldig mange gode diskusjoner om utstyr og taktikk til enhver tid, sa Solevåg om lagkameratene.

Bronsevinneren sa det hadde vært en stressende dag.

– Jeg kom for sent til start, kom for sent til besiktigelsen. Det var så vidt jeg rakk første omgang. Og før andre omgang gikk det mange tanker i hodet. Jeg er lettet nå, sa han.

Kristoffersen gikk for gull

Kristoffersen ledet etter første omgang i OL i 2018, men kjørte ut i finalen og fikk medaljehåpet knust. Nå lå han som nummer to, to hundredeler bak Strolz, og slapp å kjøre som sistemann da det skulle avgjøres.

Kristoffersen gikk knallhardt ut fra start, men tapte nedover i løypa. I mål var han ni hundredeler bak Solevåg på bronseplass. De to nordmennene klarte ikke å levere like bra som de beste i finalen, og fikk henholdsvis 15. og 18. beste tid i finalen Strolz vant for øvrig med 13. beste tid i omgangen.

De to nordmennene i tet var forberedt på at det ville bli veldig oppkjørt før de satte utfor i finalen. Verken Kristoffersen eller Solevåg var helt fornøyd med egen innsats i første omgang. Det ble satt en løype som var betraktelig raskere i finalen.

Noëls løp viste også at det gikk an å kjøre fort sent i finaleomgangen.

McGrath og Braathen feilet

Solevåg er regjerende verdensmester i slalåm og har i tillegg en OL-bronse fra lagkonkurransen i 2018.

Kristoffersen har fra før slalåmbronse i OL fra 2014 og sølv i storslalåm i 2018. Han har også en VM-bronse i slalåm og gull i storslalåm.

Atle Lie McGrath lå på 14.-plass, men holdt på å kjøre ut tidlig i finalen. Han klarte å tråkke seg opp til porten og sette utfor igjen, men konkurransen var ødelagt.

Lucas Braathen kjørte ut i første omgang.