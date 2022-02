Ruud foreslår utvidelse i 2026: – Det er utallige muligheter

NTB

Friskikjører Birk Ruud (21) reiser hjem med ett gull fra Beijing-OL. Får han det som han vil, kan det bli enda mer etter OL i Italia om fire år.

Med gull i Big Air og en 5.-plass i slopestyle ble det en svært vellykket OL-debut for bæringen. Han ønsker at sporten hans utvikler seg enda mer fram mot de neste vinterlekene.

– Sporten er ung, og jeg håper vi kan vi til lagkonkurranser. Det er så mange ting jeg har lyst til å gjøre, sier Ruud til NTB.

– Hvilke øvelser vil du se?

– Jeg håper vi kan få til lagkonkurranser med to gutter, to jenter, «rail jams», knuckle huck. Det er utallige muligheter. Det tror jeg hadde vært veldig positivt for sporten og ekstremt kult å se på, forklarer han videre.

Knuckle Huck er en fersk og underholdende form for konkurranse hvor kreativitet og teknikk ut over hoppkulen er det avgjørende.

Slopestyle har vært på OL-programmet siden Sotsji-OL i 2014.

Vinter-OL om fire år avholdes i de norditalienske byene Milano og Cortina d'Ampezzo.