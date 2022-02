Ruud måtte improvisere i jakten på ny OL-medalje: – Det ble litt smårot

Birk Ruud under oppvarmingen før slopestylefinalen for menn i vinter-OL i Beijing 2022. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Gullhelten Birk Ruud klarte ikke å følge opp med en ny OL-medalje i slopestyle onsdag. Det endte med femteplass for friskikjøreren i finalen etter to fall.

Etter to mislykkede forsøk ble det 79,33 poeng i det siste forsøket for Ruud, som vant Big Air-konkurransen tidligere i OL. Nordmannen fikk elementene til å sitte og landet alle hoppene, men det ble litt for forsiktig, og til slutt var Ruud 6,02 poeng bak medaljeplass.

På den andre railen kom han litt tidlig av og endte opp med å kjøre baklengs og måtte være kreativ på det siste railelementet før hoppene.

– Jeg ble nødt til å improvisere og tok den siste railen på sparket, sa Ruud til NTB.

Planen var egentlig å gjøre som han gjorde i sitt andre forsøk på railelementene, forklarte han.

To fall

Ruud gikk offensivt til verks, men første forsøk i fristilkjørernes finale gikk galt. Ruud gled av litt tidlig på andre element i sitt første forsøk før han falt på et hopp lenger ned i løypa.

I andre forsøk fikk han til starten av løypa, men så falt han igjen. Dermed var to av tre finaleforsøk ødelagt. Det ble bare 26,98 og 47,93 poeng. Ruud var under press i tredje forsøk. Det beste forsøket teller.

Ruud forklarte at det ble litt rot på trening før finalen da han hadde lagt lista litt for høyt. Forsøkene som feilet, var han derimot fornøyd med.

– Treningen min var ikke den beste, men da jeg satte utfor i første run, fikk jeg en utrolig glede gjennom kroppen. Jeg har virkelig kost meg på ski, sa en smilende Ruud.

– Det er ikke til å legge skjul på at jeg alltid konkurrerer om gull, og det er også grunnen til at jeg er her, men jeg tar en 5.-plass i dag og er veldig «happy» med OL-deltakelsen min, la han til.

Dobbeltseier for USA

Amerikaneren Alexander Hall ble førstemann som leverte en toppsum da han fikk 90,01 poeng i sitt første forsøk. Det holdt til gull foran landsmannen Nicholas Goepper og svenske Jesper Tjäder.

Ruud tok OL-gullet i Big Air-konkurransen, som var den første i OL-sammenheng for fristilkjørerne. Det er øvelsen han også har vunnet i X Games to ganger. I slopestyle har nordmannen gull fra ungdoms-OL og sølv fra VM.

Øystein Bråten vant slopestyle-øvelsen i OL i Pyeongchang for fire år siden.

Nå drar Ruud hjem med ett gull rundt halsen.

– Jeg er veldig fornøyd med egen prestasjon. Det gullet er noe som er helt fantastisk som jeg har kjempet for i veldig mange i år, sa Ruud.