City valset over Sporting – har én fot i kvartfinalen

NTB

Manchester City styrer mot sikkert avansement i mesterligaen etter å ha knust Sporting Lisboa 5-0 i tirsdagens møte i åttedelsfinalen.

Det engelske laget har ikke tapt siden siste gruppekampen mot tyske RB Leipzig tidlig i desember, men da var allerede gruppeseieren sikret. Tirsdag fikk City en flott start på utslagsrundene i turneringen, anført av to mål fra Bernardo Silva.

– Det var en veldig god kamp. Helt ærlig så mener jeg at vi ikke fortjente å lede 4-0 etter første omgang. Å vinne 5-0 er alltid et godt resultat.

Silva, som er fra Lisboa, erkjente at det var spesielt å score i hjemelige trakter.

– Moren min er Sporting-fan og faren min støtter Benfica. Det var spesielt å score i hjembyen min. Det er alltid en motivasjon å komme til Lisboa for å spille en så viktig kamp, sa Silva til BT Sport.

Returoppgjøret spilles 9. mars.

Scoringer på rekke og rad

Sporting hadde kun to tap på de siste 14 kampene. Tirsdag kom det første på de siste seks.

City tok ledelsen etter bare ni minutter spill. Kevin de Bruyne fant Riyad Mahrez, og algerieren hadde få problemer med å sette ballen i det forholdsvis åpne målet. Målet ble først annullert for en offside, men etter en lengre VAR-sjekk fikk målet stå.

Snaue ti minutter senere var de på farten igjen. Bernardo Silva hamret ballen i mål via tverrliggeren. Etter en halvtime snurret målscorer Mahrez rundt med Sporting-forsvaret før Phil Foden la på til 3-0.

Etter 44 minutter var Silva heldig da et skudd skiftet retning via Gonçalo Inacio og gikk i mål. Raheem Sterling fastsatte resultatet til 5-0 med en kunstscoring etter en snau time. Engelskmannen dro seg fri på 20 meter før han bøyde ballen over Antonio Adán og i hjørnet.

Overtak

City kunne ha scoret flere mål, men i 2. omgang så det engelske storlaget ut til å roe det hele ned. De produserte likevel fortsatt store sjanser.

Gjestene hadde et spillemessig overtak og lot ikke Sporting komme til noen særlig store farligheter.

Like etter pause kunne Silva blitt tomålsscorer, men denne gang ble målet etter hvert annullert for offside.