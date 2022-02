NYT: Valijeva hadde spor av tre stoffer fra hjertemedisiner

NTB

Dopingprøven til den russiske kunstløperen Kamila Valijeva (15) viste inntak av tre substanser som brukes til å behandle hjertesykdom, skriver New York Times.

Den amerikanske storavisen sitter på dokumenter som bekrefter at Valijevas prøve fra slutten av desember hadde spor av tre stoffer fra hjertemedisiner: Trimetazidine, hypoxen og L-karnitin.

Kun førstnevnte er oppført på forbudslista til Verdens Antidopingbyrå (Wada). Det er dette stoffet som har sendt supertalentet i trøbbel og skapt store overskrifter i Beijing-OL.

USAs antidopingsjef Travis Tygart reagerer på substansene i Valijeva-testen. Han mener det er en svært uvanlig kombinasjon for en ung toppidrettsutøver. Tygart sier til NYT at det kan gir fordeler som «å øke utholdenheten, redusere tretthet og øke oksygeninntaket».

Tirsdag kom det fram at Valijeva har hevdet at hun kan ha fått i seg det forbudet stoffet fordi hun har drukket fra et glass brukt av bestefaren og at det kan ha inneholdt hans hjertemedisin.

Russlands antidopingbyrå har bestemt at hun ikke skal suspenderes mens saken behandles, og klager fra IOC, Wada og ISU ble ikke tatt til følge av Idrettens voldgiftsrett (CAS). De viste til hennes unge alder som gir status som «beskyttet person», uklarhet omkring sakens realiteter og de store konsekvensene dersom hun nektes deltakelse og senere frikjennes.

CAS-avgjørelsen gjorde det mulig for Valijeva å stille i den individuelle OL-konkurransen i kunstløp. Tirsdag startet den med kortprogrammet, og der tok hun en klar ledelse. Ungjenta var med på ROCs vinnerlag i lagkonkurransen tidligere i lekene.