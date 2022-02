Røiseland med ny dronningtittel: – Det ser lyst ut

Marte Olsbu Røiseland har hatt et imponerende OL, og det er to svært gode medaljesjanser igjen med stafett og fellesstart.

Marte Olsbu Røiseland (31) har herjet på skiskytterarenaen i Zhangjiakou med medalje i samtlige fire øvelser. Tittelen som OL-dronning er allerede sikret.

Røiseland har tre gull og en bronse etter de fire første øvelsene i Beijing-OL. Den nærmeste til å utfordre henne er svenske Elvira Öberg med to sølv.

I 2020-VM i Anterselva ble Røiseland første skiskytter med sju medaljer i ett og samme mesterskap. Fasiten da var fem gull og to bronse, og veien til tittelen «VM-dronning» har sjelden vært kortere.

Nå er «VM» byttet ut med «OL» i det som blir en ny, høythengende tittel for 31-åringen fra Froland – selv før lekene er over.

Nyter

– Blir det et nytt Anterselva 2020?

– Det er vanskelig å spå! Det er to konkurranser igjen. I Anterselva gikk ting veldig mye min vei. Det var mye stang inn. Jeg nyter bare at jeg har hatt et veldig godt mesterskap uansett hvordan det går i de to siste konkurransene, sier Røiseland til NTB.

– Men når konkurransene kommer, har man alltid lyst til å vise sitt beste, så vi får krysse fingrene, legger hun til.

I første øvelse i OL, miksstafett, ble det gull. Deretter tok hun bronsen på normaldistansen før hun viste enorm styrke på fredagens sprint. Da ble hun den første norske skiskytterkvinnen som tok to gull i ett og samme OL. Søndag pyntet hun ytterligere på den bragden med enda en triumf.

I VM i Pokljuka i fjor ble det ingen individuelle medaljer, men gull i stafett og miksstafett.

– Ser lyst ut

Landslagssjef Per Arne Botnan ville ikke fastslå om NTB kunne kalle henne dronning etter jaktstartgullet.

– Det må jeg regne på. Det er stafett og fellesstart igjen, men det er vel ingen som kan ta henne igjen med tanke på antall individuelle medaljer, så det ser lyst ut med tanke på den tittelen, sa han.

Botnan har rett i at ingen kan ta henne igjen. Det store spørsmålet er om hun gjør som i Anterselva og sikrer seg medalje i samtlige øvelser. Stafett (onsdag) og fellesstart (lørdag) gjenstår for Røiseland i Kina.

PS! Norge har gjort et historisk godt OL i skiskyting med ti medaljer på åtte øvelser. Rekorden til Tyskland på elleve medaljer fra 2006-lekene faller om trenden fortsetter.