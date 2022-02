Rivaler hardt ut mot Valijeva-deltakelse: – Ikke like konkurransevilkår

NTB

Flere kunstløpere reagerer på at russiske Kamila Valijeva (15) fikk innpass i den individuelle OL-konkurransen tross en positiv dopingprøve.

Ungjenta Valijeva har vært under voldsomt press siden det forrige uke ble kjent at hun i romjula avga en prøve som viste seg å være positiv på det forbudte stoffet trimetazidin. Hun måtte gjennom en CAS-høring i helgen før det ble klart at hun fikk være med i den individuelle konkurransen.

Etter at Valijeva vant kortprogrammet tirsdag, går spesielt britiske Natasha McKay ut hardt.

– Det er klart at det ikke er like konkurransevilkår, og i enhver idrett bør det være det. Den muligheten får vi ikke her, sa McKay.

Amerikanske Karen Chen liker heller ikke at Valijeva deltar. Hun har ennå ikke fått sin sølvmedalje fra lagkonkurransen. Årsaken er at IOC ikke vil gjennomføre medaljeseremonien før en avklaring er på plass.

– Det er veldig skuffende, Jeg så virkelig fram til å være på pallen med mine lagkamerater og dele det øyeblikket. Retten tok sin avgjørelse. Den kan jeg ikke endre, sa hun.

Lagvenninne Mariah Bell sa at hun bare kunne snakke for seg selv og at hun «tar til orde for en ren sport».