Kjempetabbe av Jarl Magnus Riiber – Graabak tok gull

Her snur Jarl Magnus Riiber etter å ha gått feil.

Jarl Magnus Riiber gikk feil inne på stadion og ga bort nesten hele forspranget sitt under langrennsdelen av tirsdagens OL-konkurranse i kombinert. Jørgen Graabak vant foran Jens Lurås Oftebro.

– Det er litt vanskelig å forstå., Det er vanskelig å tro på dette selv om jeg var her. Jeg tror jeg trenger litt tid på å fordøye dette, sier Graabak til Discovery.

Riiber var svært sliten mot slutten og endte helt nede på åttendeplass. Jørgen Graabak var sterkest på oppløpet og vant foran Jens Lurås Oftebro. Japanske Akito Watabe tok bronse. Graabak lå på tolvteplass etter hopprennet.

Riiber gikk ut i langrennet med 44 sekunders ledelse på forfølgerne. Ved runding etter 2,5 kilometer gikk Riiber mot mål, i stedet for å legge ut på en ny runde.

– Jeg følte meg ikke bra i langrennet og ikke helt frisk. Jeg kunne kanskje fightet om tredjeplassen uten uhellet. Da det skjedde, tenkte jeg at «dette er ganske typisk». Plutselig løftet jeg blikket og så inn mot mål. Jeg får se om jeg overlever denne dagen, sier en fattet Riiber til Discovery.

Jens Lurås Oftebros tok sin første OL-medalje.

– Dette er stort. Jeg var bittelitt ergerlig da jeg gikk i mål, men nå er sølv utrolig bra, sa Oftebro, som startet 1.47 bak lederen.

– Hva er det som har skjedd?

Han oppdaget feilen relativt raskt og snudde, men tapte likevel det meste av forspranget sitt.

Jørgen Graabak jubler for gull.

– Hva er det som har skjedd her med Jarl Magnus Riiber? Dette er jo dramatisk. Dette taper han mye tid på, kommenterte Discoverys Asbjørn Myhre.

Riibers oppladning til konkurransen foregikk i isolasjon på et hotellrom i Kina etter at han avla en positiv coronaprøve ved ankomst for halvannen uke siden. Han har blant annet løpt flere kilometer hver dag på hotellværelset i tillegg til spenst- og styrkeøvelser samme sted.

19 minusgrader

Isoleringen har foregått på cirka 1700 meters høyde over havet. Det var med på å gjøre at Riiber akklimatiserte seg i tynnluften selv om han ikke slapp ut i frisk luft. Riiber slapp ut mandag kveld og rakk en langrennstur og ett hopp.

Løperne startet langrennet tirsdag i snaut 19 minusgrader, og en stund var det tvil om langrennet kunne avvikles. Juryen vurderte kulda som snill nok og sendte Riiber av gårde først under trå og krevende forhold.

Nordmannen ble dobbelt verdensmester både i 2019 og 2021. Han har også en sølvmedalje fra OL i 2018.

Her kan du lese alt om vinter-OL i Beijing