Christiansen tirret på seg den franske stjernen: – Han ble fly forbanna

Vetle Sjåstad Christiansen hadde full kontroll i sporet og på standplass under tirsdagens OL-stafett. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Vetle Sjåstad Christiansen leverte en prikkfri etappe da Norge sikret OL-gull på skiskytterstafetten. Underveis fikk han irritert Quentin Fillon Maillet.

Da russeren Eduard Latypov kollapset fullstendig på siste skyting, bommet fem ganger og måtte ut i to strafferunder, var det duket for Christiansen, som traff med alle skuddene og sikret sitt første OL-gull og Norges tredje i øvelsen.

Før siste stående hadde franske Fillon Maillet planer om å ta igjen russeren som var omkring 45 sekunder foran. Christiansen og tyske Philipp Nawrath hang på.

– Han ble fly forbanna for at ingen hjalp til med å dra. Det kom noen franske gloser. Jeg skjønte ikke hva han sa, men meningen bak budskapet, sa Christiansen til norsk presse etter at gullet var sikret.

Det var bevisst fra 29-åringen.

– Vil Quentin gå fra meg, kan han det. Jeg måtte kjøre mitt eget løp. Jeg slapp litt, men følte meg veldig bra i lettpartiet og tok ham igjen. Han ble nok litt irritert over det da vi kom inn til skyting, forklarte han.

Maillet lot ikke høre fra seg i målområdet etter det franske sølvet.

– Jeg vet ikke om han tør å yppe med en 1,92 meter høy viking i målområdet. Han gjør lurt i å forholde seg litt rolig der, fleipet den ferske OL-gullvinneren.

Northug-sammenligning

Trener Siegfried Mazet var full av lovord om sin elev etter den overraskende bragden.

– Vetle er en fyr som kan leke seg. Alle snakket om at det så ut som Petter Northug. Han gikk litt foran, litt bak, og han gjorde akkurat det jeg ville se. Det var helt fantastisk for ham og laget, sa en svært entusiastisk og glad Mazet.

– Han nyter situasjonen, sa Mazet.

Sturla Holm Lægreid ga Norge en lei start på stafetten da han måtte ut i strafferunde. Han var i tårer da gullet var sikret.

– Det var mye følelser. Det var veldig nervepirrende å se den siste ståendeskytingen. Jeg kunne nesten ikke tro mine egne øyne, sa Lægreid til NTB.

– Han leverer helt perfekt. Han får ikke gjort det bedre, rett og slett, sa Thingnes Bø, som fikk sitt femte OL-gull og den åttende medaljen. Stafettgullet var hans første etter at det ble sølv for fire år siden.

– Han er overskriften i dag

Tarjei Bø fikk sitt andre stafettgull i OL med Norge. Han var med i 2010 og gikk 2. etappe også da.

– Da var jeg førstereis, kjempenervøs, fikk ikke sove. Da blinkene gikk ned var det lettelse over at jeg ikke ødela for de meritterte guttene. Det var gull og en kickstart på karrieren, sa han.

– Nå er det siste OL. Det var en fin ring som ble avsluttet med gull der og gull her med tre andre lagkamerater. Jeg føler meg veldig heldig som har vært på lag med så mange fantastiske skiskyttere, sa Bø idet Christiansen kom til intervjusonen.

– Nå får han ta over. Det er han som er overskriften i dag, sa Bø.

Siste øvelse for skiskyttergutta er fredag med fellesstart.