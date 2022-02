Valijevas forklaring: Fikk i seg bestefarens hjertemedisin

Kamila Valieva under trening i Beijing. Hennes forklaring på den positive dopingprøven er at hun har fått i seg noe av bestefarens hjertemedisin. Foto: Bernat Armangue, AP / NTB

NTB

Kunstløpstjernen Kamila Valijevas advokater sier at hennes positive dopingprøve er et resultat av at hun har fått i seg hjertemedisin bestefaren bruker.

Denis Oswald, som har lang erfaring med dopingsaker fra IOCs disiplinærkommisjon, opplyste tirsdag at en del av 15-åringens forklaring under helgens CAS-høring var «forurensning fra et produkt bestefaren bruker».

– Hennes advokater la fram elementer som skapte en viss tvil om hennes skyld, sa Oswald, som blant annet ledet en stor gransking av russisk dopingjuks under Sotsji-OL.

Valijevas prøve var positiv på det forbudte stoffet trimetazidin, som blant annet finnes i enkelte typer hjertemedisin.

CAS-dommerne konkluderte med at Valijeva får delta i OL-konkurransen fordi hun er en «beskyttet person» (på grunn av sin unge alder) og regelverket ikke gjør det klart om automatisk suspensjon ved positiv dopingprøve gjelder i slike tilfeller. Dessuten vises det til at utfallet av dopingsaken ikke er opplagt og at konsekvensene ved å nekte henne deltakelse vil være uopprettelige. Panelet viste også til at det tok lang tid fra dopingprøven ble avgitt til prøvesvar forelå, og at Valijeva ikke fikk rimelig tid til å legge fram sin sak.

Selve dopingsaken vil bli behandlet etter OL og kan ende med at hun mister plasseringer og medaljer.

Valijeva var med på ROCs vinnerlag i lagkonkurransen og er stor favoritt før kvinnenes individuelle konkurranse.