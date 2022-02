OL-stjerneskuddet (15) etter dopingavgjørelsen: – Glad, men følelsesmessig utmattet

Kamila Valijeva under trening i OL-hallen i Beijing. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB

NTB

Kunstløpkometen Kamila Valijeva sier hun er glad for at hun får kjempe om OL-gull tirsdag.

Idrettens voldgiftsrett kom i en omstridt avgjørelse fram til at Valijeva skal få delta i den individuelle kunstløpfinalen tirsdag, tross en positiv dopingprøve som kan føre til at hun blir utestengt.

– Jeg er glad, men følelsesmessig utmattet, sier Valijeva til russisk TV.

Hun forteller at hun satt i CAS-høringen i sju timer, med kun en liten pause på 20 minutter.

– Dette har vært veldig vanskelige dager for meg. Det føles nesten som jeg ikke har nok følelser igjen, sier Valijeva

Takker for støtten

Den unge stjernen sier hun håper at hun kan prestere som ventet i den individuelle konkurransen og at hun er glad for å være i OL og representere landet sitt.

– Når jeg åpner Instagram ser jeg så mange meldinger, lykkønskninger og folk som har tro på meg. Jeg har til og med sett reklametavler i Moskva der det står «Kamila, vi er med deg». Det er veldig fint i en vanskelig tid. Den støtten er viktig, sier Valijeva.

Hun forbløffet dommerne og publikum i lagkonkurransen og bidro til ROC-gullet der. Valijeva er i utgangspunktet også storfavoritt i den individuelle konkurransen. Hvis hun klarer å levere etter presset og tar medalje, har IOC varslet at det ikke blir noen medaljeseremoni.

Kritisk WADA-sjef

Avgjørelsen om at hun skal få delta videre i OL er blitt kritisert fra flere hold.

President Witold Banka i Verdens antidopingbyrå (WADA) ber om en grundig etterforskning av dopingsaken.

– Doping av barn er ondt og utilgivelig. Legene, trenerne og andre i støtteapparatet som har gitt prestasjonsfremmende midler til mindreårige bør bli utestengt på livstid. Personlig mener jeg de burde bli fengslet, sier Banka til Reuters.