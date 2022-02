City-stjerne åpner opp om «grusomt» innbrudd: – Det terroriserte hele familien

Manchester City-stjernen João Cancelo forteller nå om innbruddsdramaet der han og familien ble angrepet av tyver i egen bolig.

Det var i romjulen at Premier League-stjernen og hans familie brått fikk ubudne gjester. Innbruddstyvene tok seg inn i huset, før de ble konfrontert av Cancelo.

I etterkant av episoden publiserte Manchester City-spilleren et bilde på Instagram som viste skadene han var påført. I teksten som ledsaget bildet skrev portugiseren at tyvene også forsøkte å skade familien hans.

Cancelo har en to år gammel datter med samboeren Daniela Machado.

– Det var grusomt

– Sånn er livet. Slike ting skjer. Det var grusomt. Det terroriserte hele familien min, sa Cancelo da han mandag fikk spørsmål om innbruddet foran Manchester Citys mesterligamøte med Sporting Lisboa.

– Jeg vet hvordan jeg skal takle dette. Men familien min fortjente ikke å gå gjennom det, fortsatte han ifølge Sky Sports.

27-åringen understreket videre at han har blitt sterkt mentalt av tidligere motgang i livet.

– Uansett hvor mye folk prøver å få meg til å lide, så vil de ikke oppnå det, sa han.

Stjal smykker

Tyvene som angrep portugiseren og hans nærmeste skal ha fått med seg alle familiens smykker.

– Jeg vet ikke hvordan det kan finnes så onde mennesker, men det viktigste for meg er familien min, og heldigvis er det bra med dem. Etter alle hindrene jeg har møtt i livet mitt er dette enda et jeg vil ta meg over. Sterk og fast, som alltid, skrev City-backen på Instagram etter hendelsen.

Da han var 18 år gammel, var Cancelo passasjer i en bilulykke som kostet moren hans livet.