Casper Ruud nærmest uslåelig på grus: – Bare å holde det gående

NTB

Casper Ruud fortsetter å vinne på grusen og ser fram til ny turnering på favorittunderlaget i Rio de Janeiro. Søndag tok han sin sjuende ATP-tittel i tennis.

Ruud fikk en perfekt start på grussesongen med finaleseieren i Buenos Aires over hjemmefavoritten Diego Schwartzman søndag.

– Jeg vet at jeg vant de tre siste turneringene (på grus) i fjor, så det er gøy å starte grussesongen med en ny seier. Det har vært et fantastisk år med mange titler. Hver eneste tittel er like gøy. Det er bare å prøve å holde det gående og håpe at kroppen holder seg fin og skadefri, sier Ruud til NTB.

Ruud måtte stå over årets første Grand Slam-turnering, Australian Open, etter å ha skadet seg like før turneringen på hardcourt startet.

Nå fortsetter grussesongen for Ruud i Sør-Amerikas største tennisturnering, Rio Open i Rio de Janeiro.

Turneringen settes i gang mandag kveld norsk tid, med finale førstkommende søndag.

Walkover

ATP 500-turneringen ble ikke spilt i 2021 grunnet smittesituasjonen i Brasil. Året før røk Ruud ut allerede i første runde.

– Det er åpenbart målet i år å prøve å komme seg gjennom den første kampen. Jeg gleder meg, det er en morsom turnering og et fint sted. Det blir forhåpentligvis en ny bra uke, sier Ruud.

Det blir uansett ikke exit i første runde for Ruud, som går direkte videre til andre runde på walkover. Der møter han enten argentinske Francisco Cerúndolo eller franske Benoît Paire. Ruud slo franskmannen på veien til ATP-tittelen på grusen i sveitsiske Gstaad i juli i fjor.

32 år gamle Paire er nummer 52 på ATP-rankingen, men enda tøffere motstand kan vente senere i turneringen for Ruud, dersom han tar seg videre.

Sterk motstand

Finalemotstanderen fra Buenos Aires, Diego Schwartzman, er rangert som nummer 14 i verden og er også med i Rio. Det er også bronsevinneren fra OL i Tokyo, Pablo Carreño Busta.

Verdensåtter Ruud er andreseedet i turneringen, ettersom Matteo Berrettini også stiller i Rio. Italieneren er ranket som nummer seks i verden.

Ruud har møtt Berrettini, Carreño Busta og selvfølgelig Schwartzman på grusen før. Nordmannen har både vunnet og tapt på grus mot alle tre.

Det ble tap i Rio mot Carreño Busta i 2017, da en 19 år gammel Ruud overraskende tok seg til semifinale mot spanjolen. Året etter i samme turnering, ble det tidlig exit mot Schwartzman i første runde.

Både mot Carreno Busta og Schwartzman har Ruud vunnet sine to siste kamper på grus, men forrige møte med Berrettini på underlaget i ATP 1000-turneringen Madrid Open i mai 2021, endte med tap for Snarøya-gutten. Ruud slo derimot italieneren på grus både i Roma i 2020 og i andre runde av Roland Garros i 2019.