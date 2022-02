Erik Røste beklaget overfor Jelena Välbe

Russlands skipresident ble svært provosert etter tremilsgullet til Aleksandr Bolsjunov i OL. Nå har Norges skipresident kommet med en beklagelse overfor Välbe.

Aleksandr Bolsjunov tok et overlegent gull på OLs åpningsdistanse, og etter rennet fikk russeren spørsmål om dopingbruk av en amerikansk journalist. I tillegg skrev NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, at russerne ikke burde få vært med i OL.

Saltvedt viste til dopingskandalen under vinter-OL Sotsji 2014, hvor det i etterkant kom frem at russerne drev med systematisk doping. Saltvedt mener russerne slapp for billig unna etter skandalen.

Her kan du lese alt om vinter-OL i Beijing

– Han beklaget oppførselen til norske journalister

Den russiske langrennsleiren reagerte kraftig på Saltvedts kommentar og spørsmålet fra den amerikanske journalisten. Det kulminerte i at Russlands skipresident Jelena Välbe erklærte boikott overfor norsk presse.

Ifølge Välbe har nå Norges skipresident, Erik Røste, beklaget oppførselen til norske journalister. Det sier hun i et intervju med russiske Championat, skriver Nettavisen.

– Vi møtte min kollega, presidenten i Norges Skiforbund, Erik Røste. Han beklaget oppførselen til norske journalister. Vi snakket litt om dette temaet. Jeg sa til ham at jeg ikke ville kommunisere med norske medier før slutten av OL. Erik forstod alt, sier Välbe.

Røste: – Jeg beklaget

På spørsmål fra Nettavisen om han faktisk har beklaget oppførselen til norsk presse, svarer Røste:

Erik Røste har beklaget overfor Jelena Välbe. Les mer Lukk

– Jeg kommenterte kort at jeg forstår hennes frustrasjon. Jeg beklaget at gleden over et fantastisk gulløp ble overskygget av dette. Mitt poeng til Välbe var at jeg har stor respekt for prestasjonen til Bolsjunov. Det var et helt rått løp, sier Røste.

Välbe og Røste møttes under en middag i regi av Det internasjonale skiforbundet fredag.

På grunn av dopingavsløringene deltar russiske utøvere under Den russiske olympiske komité i OL i Beijing.