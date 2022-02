Norsk skuffelse i hoppbakken: – Det er komisk

De norske hoppgutta endte på en skuffende fjerdeplass i lagkonkurransen i stor bakke. Halvor Egner Granerud var langt ifra fornøyd etter sitt hopp i andre omgang.

Østerrike vant foran Slovenia. Tyskland ble nummer tre, og Norge var fattige 0,8 poeng bak tyskerne. Opp til Østerrike var det 20,6 poeng.

– Det er bånn i bøtta. Det er kjedelig. Jeg hater å bli slått av tyskere, sier en svært skuffet Halvor Egner Granerud til Discovery etter rennet.

Etter de tre første hoppene var Norge 0,4 poeng bak Slovenia på andreplass. Men i det fjerde hoppet fikk ikke Marius Lindvik det til å stemme. Lindvik landet på beskjedne 121 meter.



– Det var en ordentlig skrell. sa Discovery-ekspert Kjetil Strandbråten om Lindviks hopp.

– Jeg føler jeg ikke har sjans

Etter den første omgangen var Norge på tredjeplass, og avstanden opp til Slovenia var på 10,9 poeng.

– Det er tungt over kulen. Jeg føler jeg ikke har sjans. Jeg taper for mye høyde over kulen til å få de store lengdene, sa Lindvik til Discovery.

Lørdag tok han individuelt gull i storbakken.

Førsteomgangen var preget av mye venting og vanskelige forhold. Flere av hopperne slet med å sveve over K-punktet på 125 meter.

– Det er komisk

Halvor Egner Granerud hoppet 118,5 meter i den andre omgangen. Les mer Lukk

Granerud startet andre omgang med et svakt hopp. Granerud landet på 118,5 meter etter at farten hadde blitt satt ned. Det likte Granerud dårlig.

– Det er komisk på en måte. Det kjentes som jeg hadde hele Kina i ryggen. Det var tungt. Hoppet kjennes helt ålreit ut, og jeg kjente ikke noe særlig forskjell fra hoppet i førsteomgangen, det er bare at farta er lavere og at forholdene er ekstremt mye tyngre, sa Granerud til Discovery.

I første omgang hoppet Granerud 138 meter.

Daniel-André Tande hoppet 124 meter i andre omgang, før Robert Johansson leverte et kanonhopp på 136,5 meter. Marius Lindvik hoppet 126,5 meter i det siste hoppet. Da ble det klart at medaljen røk for Norge.

– Det føles selvfølgelig kjipt når det er så nære. Det var ikke dagen vår i dag, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

Norge tok sin første gullmedalje i øvelsen for fire år siden i Pyeongchang. Da besto laget av Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Robert Johansson. Fra før er det blitt tre bronsemedaljer siden øvelsen kom med for 34 år siden i Calgary. De kom i 1988, 2006 og 2010.