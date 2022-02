Kjøll reagerer skarpt på Valijeva-avgjørelsen: – Undergraver fair play

NTB

Norsk idrett går ut mot opphevelsen av kunstløper Kamila Valjevas midlertidige utestengelse fra OL. Russeren testet positivt på et forbudt stoff i desember.

Idrettens voldgiftsrett (CAS) avgjorde mandag at Valijeva får stille i den individuelle OL-konkurransen. Der blir det 15 år gamle stjerneskuddet storfavoritt.

– CAS sin avgjørelse om å oppheve den midlertidige suspensjonen av den russiske utøveren er svært uheldig. Denne avgjørelsen undergraver både fair play og like konkurransevilkår for utøverne, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

– I denne saken burde beslutningen om midlertidig suspensjon blitt opprettholdt i påvente av en rettslig behandling av saken. Wadas regelverk gir ikke tilgang til å ilegge en mindreårig en midlertidig suspensjon ved en positiv dopingprøve, legger hun til.

Det er Valijevas unge alder som har gjort saken komplisert. Hun avga i romjula en dopingprøve som inneholdt spor etter det forbudte stoffet trimetazidin. Prøvesvaret kom 8. februar, dagen etter at hun bidro sterkt til at ROC tok OL-gullet i lagkonkurransen i OL.

Ungjenta ble midlertidig utestengt da den positive dopingprøven ble kjent, men suspensjonen ble senere opphevet av Russlands antidopingbyrå (Rusada).

Forventer endring

Både Den internasjonale olympiske komité (IOC), Verdens antidopingbyrå (Wada) og Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) anket avgjørelsen inn for CAS, men fikk ikke medhold.

Kjøll mener saken har avdekket et åpenbart hull i antidopingarbeidet. Deltar man i internasjonale seniormesterskap som mindreårig, bør man også være underlagt de samme bestemmelsene som alle andre, påpeker idrettspresidenten.

– Jeg forventer at Wada snarest, og med referanse til denne saken, endrer sitt regelverk som sikrer likebehandling av alle utøvere som deltar i internasjonale konkurranser på seniornivå, sier hun.

Norges Skøyteforbund har lenge jobbet for å heve aldersgrensen til 17 år for deltakelse i internasjonale seniormesterskap. Det er håp om å få dette vedtatt på ISU-kongressen i juni.

Spørsmål om integritet

Valijeva-avgjørelsen ga også sterke reaksjoner i USA-leiren. ROC vant den nevnte lagkonkurransen foran amerikanerne i Beijing-lekene.

– Vi er skuffet over signalet dette sender. Dette fremstår som et nytt kapittel i historien om den systematiske og gjennomgripende ignoransen for ren idrett fra Russland, sier toppleder Sarah Hirshland i USAs olympiske og paralympiske komité.

Også presidenten i Canadas olympiske komité, Tricia Smith, går ut mot CAS-beslutningen.

– Det er ekstremt uheldig og trist for utøverne. Vi mener at ingen som har vært involvert i doping eller andre korrupte handlinger, har en plass i den olympiske bevegelsen, sier hun i en uttalelse.

Berit Kjøll mener saken gir nok en påminnelse om Russlands rufsete forhold til antidoping.

– Nok en gang reises det dessverre spørsmål om Russlands integritet i det internasjonale antidopingarbeidet, sett i lys av den dokumenterte og systematiske dopingen som Russland har stått ansvarlig for tidligere, og som de også er dømt for, sier den norske idrettspresidenten.

Den individuelle OL-konkurransen i kunstløp starter med kortprogram tirsdag.