Riiber med ny negativ test – jobbes med å få ham ut av OL-isolasjon

NTB

Kombinertstjernen Jarl Magnus Riiber har levert en ny negativ coronatest i OL, og lagledelsen jobber med å få ham ut av isolasjon og på trening.

Riiber trengte en negativ test mandag morgen for å kunne bli aktuell for konkurranse i OL.

– Riiber har testet negativt, og vi jobber nå med å få han ut av isolasjon, sier medisinsk ansvarlig for den norske OL-troppen Aasne Fenne Hoksrud i en pressemelding.

Dermed kan han kanskje bli tatt ut til tirsdagens storbakkekonkurranse.

– Uttak til konkurranser tas stilling til senere, sier teamleder kombinert Ivar Stuan.

Hvis Riiber kommer seg ut av hotellet han har sittet på siden før OL startet, er det likevel ikke helt sikkert at han blir å se i konkurranse.

– Jeg tror ikke Jarl stiller om det snakkes om topp 10 eller topp 15. Han må føle at han virkelig er oppe der. Jeg tror ikke Jarl er her bare for å delta, sa Stuan til NTB søndag.

Ifølge Stuan har 24-åringen holdt seg i gang på hotellet med tredemølle og spinningsykkel. Han har også rukket å få «naboklager» fra rommene rundt.

– Han trente langtur på rommet. Han løp tre timer her om dagen. Han har en sklie han skøyter litt på og gjør noen øvelser som gjør at han slår litt borti veggene. Det gjorde at han fikk klager, forklarte Stuan.