Sandbech takket for seg i OL – Kleveland og Røisland til Big Air-finale

NTB

Snowboarder Ståle Sandbech avsluttet OL-karrieren da han røk ut av kvaliken til Big Air mandag. Marcus Kleveland og Mons Røisland sikret finaleplass.

Dermed får ikke Sandbech deltatt i i finalen i sin siste OL-konkurranse i karrieren. I det første forsøket svevde han seg til 69,5 poeng, mens han i det andre falt og fikk kun 15,5 poeng. Dermed var presset på ham foran det siste og avgjørende forsøket.

Der endte finalehåpet til tross for at han landet et godt svev. Det ga «bare» 66,5 poeng, som ikke var nok.

Han har tidligere uttalt at dette OL trolig blir det siste. I etterkant av det siste svevet bekreftet han på lang vei det.

– Takk til snowboard! Det har vært en fest, sa han inn i kameraet.

Kvoteplass

Sandbech har til tross sin unge alder deltatt i OL fire ganger. Han debuterte i Vancouver i 2010 som 16-åring og har deltatt i de tre neste. I Sotsji i 2014 tok han sølv i slopestyle. Fire år senere ble det 4.-plass i samme øvelse.

Sandbech kvalifiserte seg inn til OL og fikk den siste kvoteplassen ved å kjøre noen Big Air-konkurranser, men var foran kvalifiseringen klar på at han ikke så på seg selv som noen favoritt. 28-åringen endte nest sist i slopestylefinalen tidligere i OL.

Han var lenge også i tvil om han i det hele tatt skulle stille i Big Air-kvalifiseringen. Likevel stilte han til start, men uten suksess.

Norsk avansement

Marcus Kleveland og Mons Røisland kom seg begge til finale i Big Air. Kleveland leverte poengsummer på 87,5 og 63,75 og havnet på 6.-plass, mens Røisland hoppet seg til 80 og 66,5 poeng. Han endte på 9.-plass.

Tittelforsvarer Sebastien Toutant feilet i to forsøk og kom seg ikke til finale, mens canadiske Max Parrot vant kvaliken.