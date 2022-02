CAS-avgjørelse: Valijeva får fortsette i OL

Den russiske kunstløperen Kamila Valijeva får delta i den individuelle konkurransen i OL, men hun risikerer fortsatt utestengelse etter en positiv dopingprøve.

Det bekreftet Idrettens voldgiftsrett (CAS) mandag. 15-åringen er storfavoritt i den individuelle konkurransen som starter med kortprogram tirsdag.

CAS skriver at sjansen for at hun i ettertid ikke skulle få straff for den positive prøven var en faktor til å la henne konkurrere.

«Panelet har fattet at å stenge henne ut fra OL ville påført henne uopprettelig skade», skriver de i en pressemelding.

Valijeva avga i forbindelse med det russiske mesterskapet i romjula en dopingprøve som inneholdt spor etter det forbudte stoffet trimetazidin. Prøvesvaret kom 8. februar, dagen etter at hun bidro sterkt til at ROC tok gullet i lagkonkurransen i OL.

Ble midlertidig suspendert

Trimetazidin er et stoff som finnes i hjertemedisin og medikamenter mot svimmelhet. Det står på forbudslista fordi det kan stimulere blodsirkulasjonen og bedre utholdenheten.

Valijeva ble midlertidig suspendert etter at den positive dopingprøven ble kjent, men suspensjonen ble senere opphevet av Russlands antidopingbyrå (Rusada).

Både Den internasjonale olympiske komité, Verdens antidopingbyrå (Wada) og Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) anket avgjørelsen inn for CAS, men nå er det klart at hun er klarert for konkurranse.

– Russland har dessverre kapret OL

Saken har skapt sterke reaksjoner.

– Russland har dessverre kapret OL for sjette gang på rad, sier USADA-sjef Travis Tygart, som er rask med å ikke legge skylden på utøveren:

– Hun har blitt sviktet av russerne og anti-doping-systemet, som har laget et kaos ut av saken hennes. Alle burde ha medfølelse med henne, sier Tygart.

Fortsatt ikke fri

Hun er likevel fortsatt under etterforskning etter den positive testen, men CAS skriver at det vil bli tatt stilling til ved en senere anledning.

«Panelet vurderte grunnleggende prinsipper om rettferdighet, proporsjonalitet, uopprettrettelig skade. Hun er fortsatt underlagt en disiplinær prosedyre etter den positive testen», skriver de.

Utdelingen av medaljene i lagkonkurransen har latt vente på seg i påvente av en avklaring av situasjonen rundt den positive dopingprøven.

Ifølge nyhetsbyrået DPA er det ennå ikke blitt fattet en avgjørelse rundt det. Det vil skje først etter at saken er helt ferdig behandlet, noe som trolig ikke vil skje før OL er ferdig.

«Frøken perfekt»

I lagkonkurransen ble Valijeva, som har fått tilnavnet «frøken perfekt», den første kvinne til å gjøre firedoble hopp i OL.

Hun har siden den positive dopingtesten fortsatt å trene på den kinesiske isen i påvente av en avgjørelse. Hun vitnet selv da CAS mandag skulle ta stilling til om hun skulle få fortsette i OL.