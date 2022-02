Tandrevolds lagvenninner trist på hennes vegne: – Viktigst at det går bra med Ingrid

Ingrid Landmark Tandrevold måtte skuffet innse at OL er over for hennes del. Lagvenninnene Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland er triste på henne vegne. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland var som de fleste skuffet over at OL er over for Ingrid Landmark Tandrevold etter kollapsen på jaktstarten.