Friski: Killi videre med glans til slopestylefinale – Eie røk i kvalifiseringen

Johanne Killi var i sitt ess i slopestylebakken i Zhangjiakou. 2.-plassen i kvalifiseringen viser at hun kan gå helt til topps i tirsdagens finale. Foto: Lee Jin-man / AP / NTB

NTB

Friskikjører Johanne Killi gikk enkelt videre til finale i slopestyle med 2.-plass i kvalifiseringen i Beijing-OL. Sandra Eie klarte ikke å nå finalen.

Killi var best av alle i første forsøk og forbedret poengsummen sitt andre forsøk. Med 86 poeng endte hun bare 0,15 poeng bak vinneren av kvalifiseringen, verdenscupleder Kelly Sildaru fra Estland.

– Det er kjempegøy å kunne lande to forsøk i dag. Jeg var litt nervøs og veldig redd for å ikke lande noe og ikke komme videre. Jeg fokuserte bare på å ha det gøy og gjøre mitt beste på ski. Det funket. Jeg er utrolig glad for å komme videre til morgendagens finale, sa Killi til Discovery.

Sandra Eie klarte ikke å ta seg videre til finalen. Hun lå på 15.-plass etter første forsøk og bommet tidlig i sitt andre forsøk.

26-åringen måtte dermed skuffet fullføre et spolert forsøk og endte på 19.-plass. Det var 14,38 poeng 12.-plassen, som hadde holdt til finale.

– Jeg har hatt vondt hele uka og prøvd å kjøre på. Det gikk ikke i dag og det er helt greit. Jeg har litt kneproblemer fra før av og det er ganske tungt for mine knær å kjøre her, sa Eie.