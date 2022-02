Stafford og Kupp førte Rams til superbowlseier

NTB

Matthew Stafford (34) førte Los Angeles Rams til 23-20-seier over Cincinnati Bengals i Superbowl etter en dramatisk avslutning.

Laget lå under inntil Stafford fant favorittmottaker Cooper Kupp i målsonen 1.29 minutt før slutt. Dermed kunne hjemmefansen juble, mens Bengals fortvilte etter å ha vært veldig nær klubbens aller første NFL-triumf.

Rams-forsvaret stoppet motstanderens siste desperate angrep og kunne juble.

Bengals ledet etter en katastrofal start på andre halvdel for Rams, som spilte finalen på sin egen arena i Los Angeles-forstaden Inglewood. Rams slet med å flytte ballen, men i sluttminuttene våknet hjemmelaget og vendte kampen i sin favør.

Rams ledet 13-10 ved pause, men 12 sekunder inn i 3. periode scoret Bengals-mottaker Tee Higgins sitt annet touchdown i kampen, trolig etter å ha dratt forsvarskjempen Jalen Ramsey i hjelmgitteret uten at verken dommere eller videodommere fikk det meg seg.

10 sekunder senere havnet en pasning fra Stafford i hendene til Chidobe Awuzie, og ballerobringen ble omsatt i et trepoengspark og 20-13-ledelse.

Rams savnet sårt sin stjernemottaker Odell Beckham jr., som måtte ut med en kneskade han pådro seg rett før pause. Det gikk mot sensasjonell seier til Bengals, men Stafford ville ikke gi seg. Da tiden var i ferd med å løpe ut leverte han flere livsviktige pasninger til Kupp, og angrepet ble avsluttet med en touchdownpasning fra 1 yard.

Året etter at Tampa Bay Buccaneers ble første lag med superbowlseier i sin egen arena gjentok Rams bedriften. Klubben hadde bare en tittel fra før, vunnet da den holdt til i St. Louis.

Henrykket

Bengals vant bare seks kamper de to foregående sesongene til sammen, og hadde ikke vunnet en sluttspillkamp siden 1991, men anført av sin unge quarterback Joe Burrow var laget veldig nær sin aller første NFL-tittel.

Rams har siden hjemkomsten til Los Angeles byttet til seg en rekke velgasjerte stjerner for å bygge et lag som står i stil med praktarenaen i Inglewood. Blant dem er Stafford, som etter 12 sesonger i svake Detroit Lions kom til Los Angeles for å vinne noe.

Bare legenden Tom Brady hadde flere touchdownpasninger enn Stafford denne sesongen, og det var Stafford og Rams som gjorde slutt på Bradys karriere med seier i kvartfinalen mot Tampa Bay Buccaneers.

Bucs ble i fjor første lag som har vunnet finalen på sin egen arena. Ved hjelp av de dype lommene til klubbeier Stan Kroenke (som også eier fotballklubben Arsenal) kopierte Rams den bedriften.

Vendte

Det startet bra for Rams, som ledet 13-3 etter at Stafford kastet touchdownpasninger til sine to stjernemottakere Beckham og Kupp.

Burrow og Bengals slet med å flytte ballen, og lagets to første angrep ble korte. Det tredje endte med et trepoengspark fra pålitelige Evan McPherson, men i det fjerde angrepet fikk laget fart på løpsspillet og tok seg inn i kampen med et trickspill.

Løperbacken Joe Mixon fikk ballen fra Burrow, og med sitt første pasningsforsøk i NFL-karrieren fant han Tee Higgins, som var helt alene i målsonen. Dermed var Bengals bare tre poeng bak.

Første halvdel sluttet dårlig for Rams da Beckham skadet kneet. Han tråkket forkjært i et forsøk på å ta imot en pasning, og litt etter havnet Staffords forsøk på en tredje touchdownpasning i hendene på Bengals-forsvarer Jessie Bates.

Sjokkstart

Det var ingenting mot det som skulle ramme Rams rett etter det spektakulære pauseshowet med Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar og overraskelsen 50 Cent.

Burrow fikk sin første touchdownpasning da Ramsey ramlet i forsøket på å dekke Higgins, som kunne spasere inn i målsonen og ble kreditert touchdown fra 75 yards. Higgins signaliserte fortvilet og forgjeves at han var dratt i ansiktsgitteret.

I forsøket på å svare kastet Stafford en pasning som via hendene til Ben Skowronek ble fanget av Awuzie, og Bengals økte ledelsen.

Et trepoengspark fra Matt Gay reduserte til 16-20, og det var fortsatt stillingen da Stafford regisserte det avgjørende angrepet.

Rams-trener Sean McVay (36) er den yngste trener med superbowlseier. Bengals-trener Zac Taylor (38) var tidligere hans assistent.