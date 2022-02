Skuffet Iversen etter stafetten: – Det er jeg som blir syndebukken

2022 Beijing Olympics - Cross-Country Skiing - Men's 4 x 10km Relay - National Cross-Country Centre, Zhangjiakou, China - February 13, 2022. Emil Iversen of Norway in action. REUTERS/Lindsey Wasson

NTB

Emil Iversen sikret sin første OL-medalje da Norges stafettlag vant sølv på langrennsstafetten. Iversen mener han er grunnen til at gullsjansen røk.

Iversens etterlengtede OL-medalje etter en turbulent uke ble likevel enda en skuffelse for trønderen i OL. Han bruker ordet «syndebukk» om sin egen innsats på stafetten.

– Det er jeg som blir syndebukken i dag. Det er selvfølgelig kjipt, sa Iversen til norsk presse etter at sølvet var i boks.

Han fortalte om en åpningsetappe der han ikke klarte å følge russiske Aleksej Tsjervotkin.

– Det ble en tøff etappe. Vi visste at det ble tøft mot russerne i dag. Da er det en dårlig start at jeg slipper allerede på første etappe, dessverre. Når jeg skjønner at jeg ikke klarer det, så må jeg begrense skaden.

Det russiske laget med Tsjervotkin, Aleksander Bolsjunov, Denis Spitsov og Sergej Ustjugov ble for sterke og vant 1.07,2 minutt foran Norge på sølvplass.

Turbulent uke

Iversen kom inn til sitt andre OL med varierende resultater denne sesongen. Til den første øvelsen, skiathlon, ble det ikke funnet plass til ham.

– Emil har hatt en litt berg-og-dalbanesesong til nå, og det vet han godt selv, sa Eirik Myhr Nossum etter uttaket.

Iversen ble tatt ut til OL allerede i desember, men har måttet vente lenge på Beijing-debuten.

Heller ikke på 15 kilometer klassisk ble det funnet plass til 30 år gamle Iversen. Han gikk hardt ut til NRK og hevdet han hadde blitt lovet plass på 15-kilometeren. Det har ledelsen til det norske herrelandslaget så langt ikke ønsket å kommentere.

Til NTB erkjente Myhr Nossum at uttaket var svært vanskelig og på linje med da Simen Hegstad Krüger ble vraket til tremila i VM i Seefeld året etter at han vant samme distanse i OL.

– Ikke mye å tilføye

Iversen har ikke lyst til å tenke mer på uttaket på 15-kilometeren resten av lekene.

– Jeg har ikke så lyst til å si så mye mer om det. Jeg følte at jeg var veldig tydelig der, så det er ikke så mye mer å tilføye for min del. Jeg har lagt den saken litt til side i dag og resten av mesterskapet, sier Iversen om saken.

Han vil derimot ikke bekrefte om konflikten med langrennsledelsen er over eller ikke.

Iversen fikk gå to øvelser i Pyeongchang-OL for fire år siden. Da ble det 8.-plass i sprint og 10.-plass på femmila. Lagsprint og femmila gjenstår for langrennsgutta i vinterlekene i Kina.

– Det er ikke det jeg har drømt om. Målet mitt var OL-gull på stafett og individuell medalje. Jeg klarer ingen av delene.

Lagsprinten går nok uten Iversen, som muligens går femmila.