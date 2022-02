Maren Lundby med vennlig stikk til Iversen etter stafetten: – Hva med litt mer rumba?

NTB

Maren Lundby fikk kritikk av Emil Iversen etter at hun valgte å bli med på «Skal vi danse». Skihopperen spøkte med trønderens skuffende stafettetappe søndag.

Iversen kalte Maren Lundbys «Skal vi danse»-deltakelse for uprofesjonell overfor NRK i begynnelsen av september og fikk massiv kritikk for utspillet.

Senere beklaget Iversen overfor Lundby, da det ble klart at hun ville stå over denne sesongen fordi hun ikke var villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte.

De skværet opp, men etter at Iversen slet på åpningsetappen på søndagens langrennsstafett, kom Lundby med et vennlig stikk i retning Iversen.

– Hva med litt mer rumba og litt mindre rolig langkjøring neste år, Emil Iversen? tvitret Lundby etter Iversens etappe.

– Takk for tipset

Iversen byr opp til dans med sitt tilsvar.

– Takk til Maren for det tipset, men jeg kan ikke svare henne her og nå om det blir «Skal vi danse» eller ikke på meg. Det er ikke bare å melde seg på heller, men vi får se. Jeg takker for alle tips jeg kan få for å bli en god skiløper.

Meldingen fra Lundby ble etterfulgt av smilefjes- og hjerte-emojier og var tydelig ikke ment som skarp kritikk. Lundby fortalte til TV 2 i oktober at hun kom til å heie på Iversen i OL.

– Jeg har aldri hatt noe imot Emil Iversen. Det han sa for en liten stund siden var sikkert et litt uheldig utsagn, som jeg setter pris på at han beklager. Jeg heier på ham i OL, sa Lundby da.

Ganske god

Lundby måtte trekke seg fra Skal vi danse i oktober, etter å ha slitt med overbelastning i føttene. Nå får kanskje Lundby etter hvert heie på Iversen i «Skal vi danse».

Der føler Iversen at han kan nå langt om han får sjansen. Han har tro på egne danseferdigheter.

– Det må jeg ærlig innrømme at jeg er ganske god på. Jeg har gått idrettsfag i Meråker og har en sterk B fra det faget, sier Iversen.