Dette skjedde i OL i natt

NTB

Dette skjedde i OL natt til søndag 13. februar.

* Henrik Kristoffersen var førstemann i aksjon i OL-rennet i storslalåm. Tiden holdt til 4.-plass etter første omgang i snøværet, 12 hundredeler bak lederen Marco Odermatt. Finaleomgangen er på grunn av snøværet blitt utsatt en time og et kvarter til klokken 08.00 norsk tid.

* Steffen Walstads curlinglag misbrukte matchballen og tapte 4-6 for verdensener Sverige i OL-turneringen søndag. Tross norsk sistestein i siste omgang ble det to svenske poeng og kampseier. Det norske laget står med to seirer og tre tap etter å ha møtt de fem beste lagene på verdensrankingen så langt.

* Grunnet dårlig vær må Johanne Killi, Sandra Eie og de andre friskikvinnene vente til mandag med å gjøre unna sin kvalifisering i slopestyle. Finalen utsettes fra mandag til tirsdag på kvinnesiden. Mennenes konkurranser blir dermed også forskjøvet. Der blir det kvalifisering tirsdag og finale onsdag.

* Kombinertstjernen Jarl Magnus Riiber har testet negativt på sin siste koronatest. Sportssjef Ivar Stuan håper å se ham på trening mandag. Kombinertløpernes neste renn er i den store bakken på tirsdag.