Riiber testet negativt – kan rekke tirsdagens renn

Jarl Magnus Riiber møtte pressen etter at han havnet i isolasjon i Kina. Sportssjef Ivar Stuan deltok også, og nå håper han at Riiber kan komme ut mandag. Foto: Teams / NTB

NTB

Kombinertstjernen Jarl Magnus Riiber har testet negativt på sin siste koronatest. Sportssjef Ivar Stuan håper å se ham på trening mandag.

– Testen i går var negativ. Siste informasjon er at han må teste negativt i dag og i morgen tidlig. Gjør han det, er han ute i morgen, sa Stuan på søndagens pressekonferanse.

Spørsmålet da er om han i så fall vil bli klar til rennet i den store bakken tirsdag.

– Det er i hvert fall mulig. Neste steg er om han er klar fysisk, og om det er lurt. Det er ganske brutalt å gå rett fra koronaisolasjon til OL-konkurranse. Det må Jarl mene noe om selv, og så snakker vi med lege og helsepersonell, sier Stuan til NTB.

Sportssjefen sier de skal gjøre det de kan for å få gjennomført mandagens test så tidlig som mulig, slik at om Riiber tester negativt, kan han rekke treningen i storbakken.

Her er hele OL-programmet

– Ikke der for å delta

– Så vil vi se de tre hoppene hans og se om det stemmer, om han trives i bakken. Jeg tror ikke Jarl stiller om det snakkes om topp 10 eller topp 15. Han må føle at han virkelig er oppe der. Jeg tror ikke Jarl er her bare for å delta, sier Stuan.

Kristjan Ilves fra Estland kom ut av isolasjon lørdag og er klarert for trening foran de siste OL-rennene. Han har tette bånd til det norske kombinertlaget og reiste til OL sammen med de norske. Ved ankomst testet han positivt på koronaviruset, og like etter gjorde Jarl Magnus Riiber det samme.

Søndag deltar Ilves på trening.

– Det er jo 17. mai og julekvelden samtidig. Han er så glad, forteller Stuan.

Naboklager

De siste rapportene er at Riiber fortsetter å holde motet oppe på hotellrommet. Han har også fått inn en tredemølle etter klager fra rommene rundt ham.

– Han trente langtur på rommet. Han løp tre timer her om dagen. Han har en sklie han skøyter litt på og gjør noen øvelser som gjør at han slår litt borti veggene. Det gjorde at han fikk klager, sier Stuan.

Sportssjefen opplyser at Riiber trente «halvhardt» på tredemølla lørdag.

Tre strake negative tester

Om det ikke blir storbakkerenn for Riiber, gjenstår også lagkonkurransen i OL for kombinertutøverne. Den starter torsdag.

Det har vært usikkerhet om reglene i Riibers tilfelle.

– Siste status er at CT-verdiene ikke vil over grensen. Jeg må vente ut de ti dagene som jeg må være i karantene og isolasjon. Det er den 12. februar, sa Riiber i et digitalt møte med VG og TV 2 for to dager siden.

Det har vist seg at det er tre strake negative tester som gjelder for 24-åringen før han slipper ut av rommet hans lagkamerater har omtalt som en «gym».