Johannes Thingnes Bø med overlegent OL-gull – broren fikk bronse

NTB

Tross en strafferunde på stående skyting gikk Johannes Thingnes Bø inn til en kjempetid på skiskyttersprinten. Det ga overlegent OL-gull.

Quentin Fillon Maillet ble slått til sølv med hele 25,5 sekunder, og nordmannen har et fantastisk utgangspunkt for søndagens jaktstart.

Tarjei Bø kjempet seg inn til bronse på en stor norsk dag, 38,9 sekunder bak broren. Begge Bø-brødrene tok seg helt ut og ble liggende i snøen etter målgang.

– Først og fremst er jeg utrolig glad på Tarjeis vegne, var det første Johannes sa i seiersintervjuet med Discovery.

– For egen del var det bare et ekstremt bra løp. Jeg hadde en perfekt plan i dag. Jeg åpnet kontrollert, men så hørte jeg at jeg ledet med massevis, og da skjønte jeg at i dag har jeg bare dagen. Jeg hadde også fantastisk gode ski. Det skal ikke være mulig i denne snøen, men de bare gled og gled, sa han.

Glede og lettelse

Det var en stor dag også for Tarjei.

– Å stå i lag med Johannes etter gull og bronse har jeg gjort i VM, og nå har vi greid det i OL også. Jeg var ett skudd unna her om dagen, og da tenkte jeg at kanskje det aldri går, men det gikk. Det er masse glede, og lettelse også, sa han etter sin første individuelle OL-medalje.

– Det var en syk opplevelse, helt rått. Og så vil jeg takke smøreteamet, for maken til gode ski!

Sturla Holm Lægreid har også et greit utgangspunkt for jaktstarten. Han bommet to ganger og var på 7.-plass et drøyt minutt bak vinneren, mens Vetle Sjåstad Christiansen endte på 20.-plass etter å ha bommet tre ganger.

Knuste konkurrentene

Thingnes Bø satte stor fart helt fra start. Han skjøt fullt hus på liggende, men bommet en gang på stående. Likevel gikk han så fort at selv løpere med ti treff kom til kort.

Maksim Tsvetkov var en av dem. ROC-løperen ledet i mål inntil nordmannen kom og slo ham med 40,6 sekunder. Thingnes Bø tok ut alt på vei mot mål og ble liggende i snøen en stund etter målgang.

Maillet, som bommet en gang på liggende, var sjanseløs mot nordmannens tid og endte 25,5 sekunder bak. Tarjei Bø kjempet seg så vidt foran Tsvetkov etter en voldsom innspurt. I likhet med broren tok han seg ut og stupte i snøen.

Dårlig start

Vetle Sjåstad Christiansen bommet med sine to første skudd i konkurransen og spolerte sine sjanser med det. Han bommet en gang til på stående.

Christiansen var ikke alene om å ødelegge sine muligheter på første liggende. ROC-duoen Alexander Loginov og Eduard Latypov bommet to ganger hver. Det gjorde også Simon Desthieux. Maillet hadde først hellet på sin side med et par kanttreff, men måtte i strafferunden.

Fra før var Eirik Kvalfoss og Ole Einar Bjørndalen eneste nordmenn med OL-gull i mennenes skiskyttersprint. Kvalfoss vant i 1984, Bjørndalen gjorde det tre ganger i 1998, 2002 og 2014.